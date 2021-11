https://cz.sputniknews.com/20211126/madarsko-planuje-zahajit-vyrobu-sputniku-v-v-roce-2022-16646572.html

Maďarsko plánuje zahájit výrobu Sputniku V v roce 2022

Maďarsko plánuje zahájit výrobu Sputniku V v roce 2022

Ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó počítá s tím, že výroba ruské vakcíny Sputnik V bude v zemi zahájena v příštím roce. 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T12:22+0100

2021-11-26T12:22+0100

2021-11-26T12:22+0100

svět

maďarsko

vakcína

očkování

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/16646537_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6cd27dc5115d1b754744c700a17d6224.jpg

„Je velmi důležité, aby začala v příštím roce na území Maďarska výroba ruské vakcíny Sputnik V, chtěl bych, abychom dosáhli v nejbližší době dohody ve všech bodech technologického procesu výroby,“ řekl v průběhu plenárního zasedání mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi Maďarskem a RF. Szijjártó dříve v rozhovoru pro Sputnik oznámil, že Maďarsko zahájilo výstavbu závodu na výrobu ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V a plánuje ho do konce příštího roku uvést do provozu.Nejefektivnější vakcínaV Maďarsku porovnali pět vakcín a dospěli k závěru, že ruský Sputnik V chrání nemocné covidem-19 před smrtí lépe než jiné vakcíny, oznámil to dříve Ruský fond přímých investic (RFPI). „Ruský přípravek Sputnik V má nejlepší ukazatel ochrany před letálním koncem – na úrovni 98 procent. Sputnik V má také efektivitu proti koronavirové infekci 85,7 procenta, a je nejlepší vedle výrobku společnosti Moderna,“ podotkli ve fondu. Vědci prozkoumali údaje 3,7 milionu očkovaných lidí v zemi, z nichž se nechalo 820 tisíc naočkovat Sputnikem V. Kromě ruského přípravku se tam aplikují vakcíny Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm a AstraZeneca. Byly použity informace za období od 22. ledna až do 10. června 2021.V RFPI upřesnili, že ve věkové skupině 16 až 44 let prokázal Sputnik V stoprocentní ochranu před letálním koncem.Maďarsko se stalo první členskou zemí EU, která schválila ruskou vakcínu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211126/cesko-od-soboty-zakazuje-vstup-obcanu-3-zemi-z-casti-afriky-16644230.html

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maďarsko, vakcína, očkování, sputnik v