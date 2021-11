https://cz.sputniknews.com/20211126/na-jizni-morave-se-znovu-otevrou-ockovaci-centra-navic-prijdou-prisne-kontroly-16648837.html

Na jižní Moravě se znovu otevřou očkovací centra. Navíc přijdou přísné kontroly

Na jižní Moravě se znovu otevřou očkovací centra. Navíc přijdou přísné kontroly

Hejtman kraje Jan Grolich oznámil, že převoz 19 pacientů z Brna do pražských nemocnic uvolnil nemocnicím ruce, aby alespoň o víkendu a na začátku příštího týdne mohly přijímat další pacienty ve vážném stavu.Grolich také uvedl, že je nutné více podpořit očkování, protože na jednotkách intenzivní péče je 68 procent neočkovaných. „Mezi těmi, kdo potřebují umělou ventilaci nebo dokonce ještě větší pomoc přístrojů, je neočkovaných 75 procent,“ dodal.Otevření centerJihomoravský kraj proto otevře další očkovací centra v okresních městech, možná i v Brně.Krizový štáb kraje navíc požádal policisty a pracovníky krajské hygienické stanice, aby přísněji kontrolovali platná opatření.Nové vakcinační místo otevřela také Plzeň, bez registrace naočkuje až 800 lidí denně.Od neděle bude očkovací centrum fungovat v bývalém obchodním domě Prior u nádraží. Lidé se od pondělí mohou nechat očkovat v době od 8 do 16 hodin. K dispozici budou všechny vakcíny.Covid-19 v ČeskuSituace s covidem-19 je v Česku nadále velmi složitá, ve čtvrtek přibylo 27 717 nakažených. Ve srovnání s minulým týdnem jde o dvojnásobek. V nemocnicích je přes šest tisíc lidí. Ministr školství v demisi Robert Plaga odmítá prodloužení vánočních prázdnin.České laboratoře ve čtvrtek provedly 77 345 PCR testů a 27 512 antigenních testů. Testy celkem odhalily 27 717 nakažených, z potvrzených nákaz bylo 2 439 lidí ve věku nad 65 let.V nemocnicích je aktuálně 6 024 hospitalizovaných, ve vážném stavu je téměř 900 z nich.Za posledních sedm dnů prokazatelně onemocnělo 131 700 lidí. Nejhorší je situace na východě České republiky. V Olomouckém kraji na 100 tisíc obyvatel činí přes 1 700 nově nakažených, ve Zlínském kraji je to 1 561 a Jihomoravském 1 474 případů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

