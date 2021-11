https://cz.sputniknews.com/20211126/odbornice-odhalila-co-se-stane-s-vasim-telem-pokud-budete-kazdy-den-jist-testoviny-16644884.html

Odbornice odhalila, co se stane s vaším tělem, pokud budete každý den jíst těstoviny

Odbornice odhalila, co se stane s vaším tělem, pokud budete každý den jíst těstoviny

Téměř všechny druhy těstovin obsahují lepek, který by neměl být konzumován ve velkém množství, protože to může vést k syndromu dráždivého tračníku... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T23:56+0100

2021-11-26T23:56+0100

2021-11-26T23:56+0100

zdraví

těstoviny

strava

zdravotní problémy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/15747924_0:1:1999:1125_1920x0_80_0_0_673c42d465d89f2e1c63f8f7859edfac.jpg

Gavrikovová nedoporučuje jíst těstoviny denně, protože to znemožňuje získat řadu nutrientů obsažených například v kroupách: v pohance, hnědé rýži nebo merlíku čilském. Hlavním pravidlem při sestavování stravy je podle ní právě rozmanitost nutrientů.Lidé, kterým těstoviny chutnají, by se měli ujistit, že nemají problémy s gastrointestinálním traktem a autoimunitními nemocemi. Také je třeba věnovat pozornost stavu pleti a přítomnosti nadměrné hmotnosti. Pokud je zdraví v pořádku, je možné jíst pravidelně těstoviny z pšenice, ale v přiměřeném množství, zdůrazňuje nutriční specialistka.Dodala, že člověk může upřednostňovat bezlepkové těstoviny, jako jsou skleněné nudle, shirataki, hráškové, cizrnové a kukuřičné těstoviny. „Dbejte na to, aby na obalu bylo napsáno bez GMO," upozornila Gavrikovová.Těstoviny způsobují rakovinu?Dříve ruský lékař a televizní moderátor Alexander Mjasnikov označil těstoviny za jednu z potravin, jejichž nadměrná konzumace může vést k rakovině.Odborník za příčinu každého pátého případu takové nemoci uvedl nedravou stravu a upozornil na to, že největší hrozbu představují potraviny, které způsobují obezitu, což vede ke zvýšení úrovně inzulínu v krvi.Mjasnikov doporučil, aby se lidé zdrželi „bílých potravin“: bílého cukru, bílé soli, bílé rýže, bílých těstovin, bílého chleba, protože jejich konzumace vede ke zvýšení hmotnosti, zvýšené hladině cukru a nemocem, včetně rakoviny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210511/nutricni-terapeutka-uvedla-jaky-mlecny-vyrobek-je-pro-cloveka-nejuzitecnejsi-14445901.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

těstoviny, strava, zdravotní problémy