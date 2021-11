https://cz.sputniknews.com/20211126/paroubek-lipavsky-nema-k-funkci-ministra-predpoklady-ja-tuto-problematiku-znam-16652725.html

Paroubek: Lipavský nemá k funkci ministra předpoklady, já tuto problematiku znám

Paroubek: Lipavský nemá k funkci ministra předpoklady, já tuto problematiku znám

Bývalý předseda vlády Jiří Paroubek v pořadu K věci na CNN Prima NEWS prohlásil, že kandidát Jan Lipavský nesplňuje kvalifikaci na funkci ministra zahraničních... 26.11.2021

Bývalý předseda vlády tvrdí, že Lipavského nelze v žádném případě srovnávat například s bývalým ministrem zahraničních věcí Cyrilem Svobodou. „Nevím, jak se připravoval pan Svoboda, i když nemohl tušit, že bude ministrem. Ani já jsem nevěděl, že se stanu premiérem. Zcela nepochybně ale vím, že jsem se zajímal o oblast mezinárodních vztahů od deseti nebo dvanácti let. Četl jsem, vzdělával se,“ řekl bývalý předseda ČSSD.Prezident Zeman sdělil, že by se s každým kandidátem na ministerské funkce rád osobně setkal. Oznámil také, že s jedním z navrhovaných kandidátů má problém a chce ho vetovat. Údajně by se mělo jednat právě o Piráta Jana Lipavského.„Je otázka, jakým způsobem to Miloš Zeman udělá. Jestli to řekne přímo kandidátovi, v čem spočívají jeho výhrady, to je možné – a to bych viděl jako velmi rozumné. Pokud je to ten, kterého média a politikové vybrali jako slabý kus Fialova stáda, tak ten člověk není schopen vykonávat funkci ministra zahraničních věcí,“ nechal se slyšet bývalý předseda vlády Jiří Paroubek.Kulhánek i Petříček předpoklady splňujíKvalifikací a schopnostmi kandidáta Lipavského si není jistý ani bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). „Musí splnit dvě schopnosti – pokračovat v tom, co Česká republika vybudovala jako pilíř zahraniční politiky, což je nadstandardní vztah s Izraelem, a také mít respekt nejen doma, na ministerstvu, ale i u všech ministrů Evropské unie,“ upozornil na nutné předpoklady.Dále zdůraznil, že získat si respekt bývá dost těžké. „Nestačí jen dobře mluvit anglicky. Oba dva předchozí ministři pokračovali v kurzu hodnot zahraniční politiky, byli to ministři, kteří šli linií podpory úzkého vztahu s Izraelem. Viděli akcent lidsko-právní jako prvek české zahraniční politiky. O tom jsem nepochyboval ani u ministra Petra Petříčka (ČSSD), ani u ministra Jakuba Kulhánka (ČSSD) ani vteřinu,“ dodal.Nyní však záleží na prezidentovi. Miloš Zeman sice ve čtvrtek dopoledne po více než měsíci opustil Ústřední vojenskou nemocnici, ale znovu se tam vrátil, neboť mu byl diagnostikován covid-19. V sobotu by měl být přesto z nemocnice opět propuštěn, aby na zámku v Lánech jmenoval Petra Fialu premiérem. Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

