Policie zadržela dvě vozidla plná migrantů. V jednom jich bylo namačkáno 16

Policisté v pátek dopoledne zadrželi šestadvacet migrantů nedaleko Lanžhotu na Břeclavsku. Policie kromě migrantů zadržela také řidiče dvou aut, ve kterých... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

Přeplněný osobní vůz, registrovaný v Maďarsku, zastavila policie při kontrole na silnici II/425 ve směru z Lanžhotu do slovenského města Kúty.Policisté nechtěli ztratit další vozidlo, a protože byli zaměstnáni první skupinou migrantů, přivolali posily.Muži při útěku však nezajistili své vozidlo a to se samovolně rozjelo, přičemž se v něm nacházelo deset vyděšených cizinců, policisté však neztratili duchapřítomnost.„Druhý člen hlídky reagoval duchapřítomně. Do rozjetého vozidla, které už stačilo nabourat jeden ze zaparkovaných automobilů a nebezpečně mířilo do křižovatky, naskočil a zastavil ho. V automobilu se tísnilo deset vyděšených cizinců,“ doplnil Šváb.Policie zadržela 26 migrantů a čtyři řidiče, kteří je převáželi. Policie se nyní zabývá identifikací migrantů, řidiči skončili v policejní cele. Tento případ však není ojedinělý. Jak informoval policejní mluvčí, tento týden policisté zadrželi 17 migrantů, většinu z nich ve vlacích, další cestovali na podvozku návěsu kamionu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

