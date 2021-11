https://cz.sputniknews.com/20211126/samsung-se-zcela-vzdal-serie-popularnich-chytrych-telefonu-16645861.html

Samsung se zcela vzdal série populárních chytrých telefonů

Samsung se zcela vzdal série populárních chytrých telefonů

Společnost Samsung zastavuje výrobu chytrých telefonů série Galaxy Note. Oznámil to jihokorejský portál ET News. 26.11.2021

Nehledě na veřejná prohlášení představitelů společnosti nezařadil Samsung sérii Galaxy Note do výrobního plánu na příští rok. Z prodeje budou staženy také neprodané exempláře tohoto modelu.Charakteristickou zvláštností chytrých telefonů série Galaxy Note byl aktivní stylus a s ním spojené programové zabezpečení. Konceptuálním nástupcem Galaxy Note bude Galaxy S22 Ultra, nejdražší model série S. Jako příčina odmítnutí Note se uvádí neochota vytvářet vnitřní konkurenci ohebným telefonům série Galaxy Z.Poslední generace Galaxy Note byla uvedena v létě roku 2020. Prodává se dosud dost dobře po celém světě, v tomto roce dodala společnost přes tři miliony kusů Galaxy Note 20.Snížení prodejůVe třetím čtvrtletí roku 2021 se prodeje chytrých telefonů po celém světě prudce snížily. K tomuto závěru dospěli analytici společnosti Gartner.Spočítali, že se prodeje chytrých telefonů snížily ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 6,8 procenta. Ve třetím čtvrtletí bylo v celém světě dodáno 342,3 milionu kusů. Snížení prodeje se spojuje s nedostatkem součástek, což narušilo harmonogram dodávek hotových výrobků. Jako příklad se uvádí mj. iPhone 13 Pro, který se stal v mnoha zemích nedostatkovým zbožím.Nejvíce telefonů dodala společnost Samsung – 69 milionů kusů. To je o téměř 12 milionů méně než v roce 2020. Na druhém místě je Apple, který zvýšil prodeje ze 40,6 na 48,5 milionů kusů.Třetí až páté místa obsadily čínské společnosti Xiaomi, Vivo a Oppo. Tyto značky aktivně rozšiřují svou přítomnost na trhu a zvyšují dodávky do Evropy a na Blízký východ.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

