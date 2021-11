https://cz.sputniknews.com/20211126/sef-nato-vyzval-eu-ke-spolupraci-v-boji-proti-hybridnimu-utoku-beloruska-16652407.html

Šéf NATO vyzval EU ke spolupráci v boji proti „hybridnímu útoku“ Běloruska

Šéf NATO vyzval EU ke spolupráci v boji proti „hybridnímu útoku“ Běloruska

NATO a EU musí společně čelit „hybridnímu útoku“ na hranici s Běloruskem, prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci v Bruselu... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T21:14+0100

2021-11-26T21:14+0100

2021-11-26T21:14+0100

svět

nato

ukrajina

rusko

bělorusko

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/886/59/8865900_0:71:2822:1658_1920x0_80_0_0_91597331dac5d1eb11ef655264c19140.jpg

Řekl také, že toto téma je na programu zasedání ministrů.Stoltenberg vysvětlil, že „úzká spolupráce mezi NATO a EU je nezbytná k boji proti této hybridní kampani zaměřené na destabilizaci našich zemí“.Generální tajemník také dodal, že jednání v Rize se zúčastní šéf unijní diplomacie Josep Borrell.V poslední době Litva, Lotyšsko a Polsko hlásí nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obviňují Minsk z vytvoření migrační krize. Minsk veškerá obvinění odmítá. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko upozornil, že Minsk již nebude omezovat tok nelegálních migrantů do zemí EU, neboť kvůli západním sankcím na to nejsou „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci opakovaně informovali o násilném vyhošťování migrantů ze strany Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Generální tajemník NATO pohrozil důsledky v případě použití síly proti UkrajiněNATO vysílá Rusku signál, že jakékoli použití síly proti Ukrajině „bude mít důsledky“, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci v Bruselu.Kyjev a západní státy v poslední době vyjadřují obavy z údajného zintenzivnění „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic s Ukrajinou. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle svého uvážení. To podle jeho slov nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat.Ruská federace opakovaně vyvracela zprávy řady západních médií, že Rusko údajně stahuje vojáky k hranici s Ukrajinou. Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve upozorňovalo, že výroky Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou nejen směšné, ale i nebezpečné. Rusko také opakovaně odmítalo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nemá v úmyslu na nikoho útočit, a prohlášení o „ruské agresi“ jsou používána jako záminka k nasazení více vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211123/v-belorusku-uvedli-duvod-pozastaveni-spoluprace-s-nato-16613595.html

ukrajina

rusko

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, rusko, bělorusko, evropská unie (eu)