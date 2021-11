https://cz.sputniknews.com/20211126/slovensky-ministr-financi-igor-matovic-chce-dat-provozum-500-milionu-eur--16649034.html

Slovenský ministr financí Igor Matovič chce dát provozům 500 milionů eur

Slovenský ministr financí Igor Matovič nabídl pomoc 500 milionů eur provozům, které byly dotčeny pandemií v první, druhé a třetí vlně pandemie covidu-19... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

Do kategorie HORECA patří hotely, penziony, restaurace a kavárny. Kultura se vztahuje na divadla, koncerty, galerie a muzea. Do kategorie služeb pochopitelně patří kadeřnictví, masážní salony, manikúra, pedikúra, fitness nebo wellness centra.Peníze by se podle Matoviče měly k provozům dostat prostřednictvím poukazů pro důchodce.Důchodci ve věku nad 60 let by dostávali poukazy na 500 eur na služby v těchto dotknutých provozech po absolvování třetí dávky očkovací látky a také za očkování první dávkou. Poukaz by kromě toho mělo být možné převést na druhou osobu. Cílem je motivace k očkování pro přibližně 380 000 nenaočkovaných důchodců ve věku nad 60 let.Matovič uvedl, že jsou připraveni o této změně jednat ve zkráceném legislativním konání. Kollár tuto iniciativu k motivaci důchodců přivítal.Lockdown na SlovenskuPo dlouhém jednání slovenská vláda 24. listopadu oznámila, že na dva týdny vyhlašuje lockdown. Ačkoli konsilium odborníků prosazovalo třítýdenní lockdown, vládní opatření počítá pouze s uzávěrou na dobu 14 dní. Kromě toho se na 90 dní vyhlašuje nouzový stav. Slovenský ministr školství Branislav Gröhling ve čtvrtek večer v televizi TA3 oznámil, že posledním vyučovacím dnem bude 17. prosinec a vánoční prázdniny oficiálně začnou 18. prosince.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211126/na-slovenske-skolaky-cekaji-nova-pandemicka-opatreni-ve-hre-je-prodlouzeni-prazdnin-16645343.html

Zprávy

cs_CZ

