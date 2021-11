https://cz.sputniknews.com/20211126/slzela-jsem-jako-zelva-lucie-bila-predstavila-novy-videoklip-o-lasce-a-dojala-fanousky--16649628.html

„Slzela jsem jako želva.“ Lucie Bílá představila nový videoklip o lásce a dojala fanoušky

„Slzela jsem jako želva.“ Lucie Bílá představila nový videoklip o lásce a dojala fanoušky

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Bílá na svém účtu na Instagramu představila ukázku svého nového videoklipu, tématem kterého nemůže byt nic jiného než láska... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T22:34+0100

2021-11-26T22:34+0100

2021-11-26T22:34+0100

celebrity

instagram

píseň

lucie bílá

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1171/85/11718532_0:236:1201:911_1920x0_80_0_0_5c749d8a30d73a226bcb3eba9ce9357b.jpg

Většině uživatelů se nový videoklip moc líbil.„Všude špatné zprávy, konečně něco,“ píše další.Mnozí fanoušci byli dojati, přiznali se, že klip v nich vzbudil příjemné emoce.„Lucinko, to je přenádherná písnička! Dojala mě a probudila ve mně lásku. Děkuji Vám, jste láska pro nás všechny!“ míní další.Několik uživatelů dokonce konstatovalo, že se jedná o jeden z nejlepších klipů, které Lucie Bílá natočila.„Jeden z nejkrásnějších klipů od Vás…“ píše jedna uživatelka.„Jeden z nejkrásnějších klipů od Vás…Moc děkujeme za vše, co pro nás děláte, moc si toho vážíme,“ píše další uživatelka.Někteří si dokonce i poplakali:Další litují toho, že tomu tak není ve skutečnosti, ale pouze v klipu.„Nádherný klip. Kdyby to tak bylo s tou láskou i ve skutečnosti, ale v dnešní době je málo lásky. Jinak fakt nádherný klip a hezká písnička,“ praví další fanynka.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli. Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

https://cz.sputniknews.com/20211120/lucie-bila-ziskala-stribrneho-slavika-pro-nas-budete-vzdy-ta-zlata-slavice-vy-reaguji-fanousci-16572502.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, píseň, lucie bílá