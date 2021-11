https://cz.sputniknews.com/20211126/trva-covid-i-hrozba-valky-odvezou-li-usa-jaderny-arzenal-z-nemecka-skonci-v-polsku-nazor-16642539.html

Trvá covid i hrozba války. Odvezou-li USA jaderný arzenál z Německa, skončí v Polsku? Názor

Minulý týden Jens Stoltenberg řekl, že pokud Německo odstoupí od „jaderného sharingu“ a podnítí USA, aby odvezlo svůj jaderný arzenál, budou muset být zbraně... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T06:44+0100

2021-11-26T06:44+0100

2021-11-26T06:44+0100

V ČR nakonec nebyl umístěn US radar, ale teď by se mohly jaderné zbraně ocitnout o něco blíže k Rusku. Jak se to dotkne naší vlastní bezpečnosti?Daniel Solis: Na jednu stranu se nedivím, že Německo nechce mít šestasedmdesát let od konce války na svém území jaderné zbraně. Na druhé straně NATO chce zachovat deterenci Ruska. Odstrašování RF by se mělo odehrávat co nejblíže ruských hranic. Ve skutečnosti jde jen o přesunutí jaderných zbraní na ruskou hranici. Míra rizika války stoupá, proto je to krajně nevýhodné pro ČR.Jaký to má smysl? Rusové by mohli tyto zbraně pohodlně zničit, kdyby chtěli…RF by tyto zbraně mohla zlikvidovat, i kdyby zůstaly na německém území. Je řeč o raketách krátkého a středního doletu, kromě jaderných leteckých pum… Musíme číst mezi řádky diplomatických vět…Může to být reakce na tzv. „ruský hyperzvuk“?Ruská federace zavádí do výzbroje zbraně nové generace, jedná se o hypersonické systémy (nosiče jaderných střel), tím pádem vítězí zatím v rychlosti. NATO v odpověď na tuto skutečnost usiluje o zkrácení vzdálenosti, když mu jeho zbraně vycházejí jako pomalejší. Je to psychologická hra. Ze strany NATO jde o drzou provokaci. Srovnal bych to s dislokací sovětských raket na Kubě. USA se tehdy dostaly na dostřel sovětských raket krátkého a středního doletu; území USA začíná nějakých 100 kilometrů od Kuby.V roce 1962 napětí mezi USA a SSSR málem přerostlo do třetí světové války. Co se nelíbilo tenkrát Americe, to teď provádí Státy Ruské federaci.Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že americké letectvo se až 30krát za listopad přibližovalo k hranicím Ruska, kde se dokonce nacvičoval jaderný útok… Cvičení mělo název Global Thunder… Není to výmluvné?NATO chce, aby cíle jeho zbraní, které se nalézají v Rusku, byly co nejblíže odpalovacím rampám Aliance. Zkracuje se tím nejen vzdálenost, ale i doba doletu střel NATO do Ruska. USA by klidně mohly říci Němcům, aby ti zachovali klid a nevznášeli žádné podmínky na americkou techniku v NSR. Němci prohráli druhou světovou válku, počítá se s tím, že projeví „pokoru“. Amerika evidentně počítá s provokací, pomocí níž cílí na Ruskou federaci. Máme tu teorie, že velká válka by resetovala světovou ekonomiku. Ale za jakou cenu a vůbec, byla by pak nějaká ekonomika?Máte na mysli, že Němci dělají to, co jim USA nařídí?Přesně tak. Kdyby Američané chtěli, aby jejich zbraně v NSR zůstaly, tak tam zůstanou. Říká-li Stoltenberg, že by Němci chtěli přemístit americké zbraně někam jinam, pak je to celé jen habaďůra.Na Ukrajinu mají být převeleni britští výsadkáři, US vojenští konzultanti a US technika, např. rakety odvozené od systémů Stinger či protitankové střely Javelin. Je možná lokální válka? Velmoci se „neumažou“, vše se odehraje v hranicích Ukrajiny?Pokud bude Rusko napadeno, RF neutralizuje řídící střediska zemí, které se odváží vojenské akce proti Rusku. Pokud by se vojenská infrastruktura NATO nalézala v municipálních oblastech, bude ruský odvetný útok směřovat i proti cílům s takovouto lokací, a je jedno, v kterém státě by to bylo. Připomínám, že ČR je součástí Severoatlantické aliance. Je tedy jasné, že konflikt by přerostl rámec Ukrajiny, pokud by bylo záměrem NATO eskalovat mezinárodní napětí právě tady. Tolik jeden názor.Existuje i takové pojetí, že bude-li konflikt veden zbraněmi konvenčními, nepřeroste hranice Ukrajiny… Tomu já osobně ale vůbec nevěřím. Vždyť sám covid může být manifestací biologické zbraně. Pokud se ukáže, že to tak je, pak můžeme zapomenout na růžové „sny“ o konvenčních konfliktech o omezeném rozsahu…Moderní válka by vypadala o moc jinak. Dnešní svět by se patrně nerozpakoval použít i zbraně hromadného ničení. Ti, kdo nás stále „straší“ hybridními hrozbami, jsou vlastně potvrzením toho – pokud i oni mají pravdu – že (třetí) světová válka beztak již probíhá, přičemž skutečně celosvětově.Nechytejte mě za slova, sami vidíte, jak nestandardní situaci na planetě momentálně máme. I z toho mála, co veřejnost ví, vysvítá, že je tu značný problém. Vážně ho chce někdo umocňovat dislokací zbraní?Jaderná válka, která vznikla z incidentů v Evropě, o té nám Hollywood už hezky dlouho vypráví. Mně se vybavuje US televizní film od společnosti ABC s názvem The Day After (USA/1983) … Dotaz. Které kruhy by vydělaly na stupňování napětí s RF?Jsou tu kruhy, které baží po potravinové krizi, provázené krizí energetickou či finanční, případně covidovou… Zdravotní krizi jsme tu měli už v době před covidem, viz různé výpadky léků, jejich předražení atd. (O to více se teď spekuluje se zdravotnickými pomůckami či kvalitou vakcín, potažmo vakcínami všeobecně.) Hraje v tom roli psychologie některých lidí, kteří se snad těší, že až nastane Armageddon, oni přežijí a probudí se v ráji na zemi pro vyvolené… Populární kultura svými filmy toto přiživuje. Co si budeme povídat… I tyto scénáře určitě vydělávají nemalé peníze…Udělají politici pro peníze všechno? Jsou přece jisté hranice, pud sebezáchovy… Nebo ne?Myslím, že dnes už ani nejde o ty peníze, jsme možná dokonce daleko za jakoukoli ideologií. Dluh Západu je matematicky nesplatitelný. V minulosti cesta ze slepé uličky možná byla, ale bylo to na vlně konfliktu či krize. Přesně teď jsme v takové situaci. Ano, hovoří se o zrůdném plánu zredukovat populaci. Proto ta šaráda s loděmi, jejichž náklad se nevykládá, proto obstrukce s Nord Stream 2, jehož spuštění se úředně brzdí. Upřímně: jaký nápad uzrál v hlavách těch, co za toto nesou přímou odpovědnost – tak to bych sám rád věděl... Prostě jsou nepřející lidé a ptejme se, jak moc to chtějí ostatním dramaticky zkazit…Zmiňoval jste Hollywood. Pak ano. To, co se dnes děje, to vážně připomíná scénář nějakého sci-fi katastrofického blockbusteru… Současné dění jako by navíc postrádalo smysl. Každá válka s Ruskem skončí celoplanetární pohromou. Rozhodně si nepřejme nic na způsob jaderné zimy…Postkatastrofický (poválečný) svět by byl bez energií, nic by nefungovalo…Dá se to vyjádřit stručně – byla by to konečná. Schovat se není kam. Chaotické zvládání covidu je indikátorem (ne)kompetence té které vlády. Pokud se takto řeší i vojenské napětí, jež nyní eskaluje, pak použití jaderných zbraní nevypadá zas až tak jako fikce. Proto si přejme na Vánoce hezké svátky a naději, že se šílenství současného světa včas vyčerpá.Nezapomínejme, že momentálně existují ohniska možného zárodku konfliktu velkých rozměrů. Vře to v Alžírsku, Maroku, Náhorním Karabachu, Bosně a Hercegovině, Pákistánu, Indii, Ukrajině a v neposlední řadě na bělorusko-polském pomezí či na hranici mezi Tchaj-wanem a Čínou… Přeji všem hezký Nový rok. Doufám, že lidstvo bude mít pěkný i ten příští.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

