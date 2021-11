https://cz.sputniknews.com/20211126/vucic-promluvil-o-dodavkach-ruskych-protitankovych-systemu-kornet-do-srbska-16641532.html

Vučič promluvil o dodávkách ruských protitankových systémů Kornet do Srbska

Vučič promluvil o dodávkách ruských protitankových systémů Kornet do Srbska

Srbsko očekává, že obdrží z Ruska protitankové systémy Kornet do konce roku, řekl srbský prezident Aleksandar Vučič po setkání s ruským prezidentem Vladimirem... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T07:48+0100

2021-11-26T07:48+0100

2021-11-26T07:48+0100

srbsko

svět

rusko

kornet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1193/43/11934344_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e6c4e0e568b9498070358ca31e8d035.jpg

„Hovořili jsme také o vojensko-technické spolupráci a seznámil jsem ho s různými změnami ve vztahu sil v regionu... První věci, které budeme mít do konce roku, to nejsou strategické věci, ale velmi důležité taktické věci, to jsou protitankové systémy Kornet – odpalovací zařízení a rakety pro ně k akcím proti obrněným vozidlům, velmi důležité na našem území,“ řekl srbský prezident.Srbsko je největším dovozcem ruských zbraní a vojenské techniky v Evropě. Během několika posledních let Rusko předalo Srbsku 30 modernizovaných tanků T-72MS, 30 obrněných vozidel BRDM-2, sedm vrtulníků Mi-17 a Mi-35 a šest stíhaček MiG-29. Bělehrad také zakoupil baterii raketových a dělových systémů Pancir-S1. Srbský prezident Aleksandar Vučič uvedl, že země chce mít ruský komplex S-400, ale zatím si to nemůže dovolit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210518/vucic-oznacil-omluvu-milose-zemana-za-bombardovani-za-historickou-udalost-14536270.html

srbsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

srbsko, rusko, kornet