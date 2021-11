https://cz.sputniknews.com/20211126/who-nazvala-novy-kmen-koronaviru-omicron-16652569.html

WHO nazvala nový kmen koronaviru Omicron

WHO nazvala nový kmen koronaviru Omicron

Nový kmen koronaviru B.1.1.529, který byl objeven v Jižní Africe, je prohlášen za kmen vzbuzující obavy. Světová zdravotnická organizace WHO ho označila řeckým... 26.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-26T20:21+0100

2021-11-26T20:21+0100

2021-11-26T20:21+0100

svět

světová zdravotnická organizace (szo)

znepokojení

kmen

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1183/95/11839551_0:39:3101:1783_1920x0_80_0_0_5fe6067e46d87fd4d6c03039ccd1d979.jpg

„Nedávno objevená varianta koronaviru B.1.1.529 vyvolává znepokojení. Má více mutací, než zná věda u jiných variant vzbuzujících obavy,“ uvádí se dále ve zprávě.Existuje také pravděpodobnost, že dřívější očkovací látky budou méně účinné vůči tomuto kmenu. Podle odborníků je tato varianta ještě přenosnější než delta, která byla do této chvíle dominantní v celém světě.Tisková služba Světové zdravotnické organizace dále uvádí, že ke zkoumání nového kmene bude potřeba několika týdnů. Poté bude možné říct, co je to za kmen a jak ovlivní metody léčby a očkování. WHO dále apeluje na nutnost očkování co největšího počtu lidí.Připomínáme, že vědci již dříve upozornili na vznik nového kmene koronaviru. Britští vědci oznámili riziko šíření nového kmene covidu-19, který je potenciálně nebezpečnější než jiné varianty viru. Informovaly o tom 24. listopadu noviny Daily Mail.Upřesňuje se, že zvláštní nebezpečí tohoto kmene je způsobeno tím, že je v něm obsažen největší počet mutací. Díky tomu je odolnější vůči vakcíně, varují vědci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211125/who-svolava-mimoradne-zasedani-kvuli-novemu-kmenu-covidu-19-16642042.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

světová zdravotnická organizace (szo), znepokojení, kmen, koronavirus