27. 11. 81: Výročí smlouvy s SSSR o Temelínu. Slunce ani vítr atom nenahradí

Koncem 80. let již byly značné technické zkušenosti v zemích RVHP. Mezi slibný projekt patřila jaderná elektrárna Temelín. Politické změny znemožnily její... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Pane docente, 27. listopadu 1981 byla v Praze podepsána dohoda (č. 12/1978 Sb.) mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci při výstavbě první etapy jaderné elektrárny Temelín. Naplánoval se důležitý projekt, který se vlastně nedokončil, byť v určité podobě funguje. Dá se zhodnotit celkově, v jaké fázi projekt ustrnul?Hezoučký: Na přelomu let 1989-90 za generálního ředitele ČEZu Kubína se rozhodlo, že se v Temelíně zastaví výstavba bloků 3 a 4 (vládní usnesení 267/90 o zastavení výstavby 3. a 4. bloku JETE), která už byla dříve započata; byly udělány základy. Měly se již začít stavět chladicí věže... Přišel zlom a najednou nebylo jasné financování.Generální ředitel Kubín s tehdejším ředitelem Temelína Poukarem rozhodli, že všechny finanční prostředky usměrní na dostavbu prvních dvou bloků, tedy že se nebudou rozptylovat prostředky pro všechny čtyři bloky, jež obsahoval původní projekt.Pánové udělali dobře. Kupříkladu Mochovce – tam se rozestavěly všechny čtyři bloky, pak došly peníze, v nových podmínkách bylo nesnadné zajistit další financování. V případě Temelína se tedy postupovalo asi správně, když se soustředily finance na 1. a 2. blok.Zatím máme v ČR trochu přebytek elektrické energie…Je to málo platné, když se s tím obchoduje tak, jak se obchoduje.Jak to tedy chodí?Němci nemají dost elektráren, kupují, kde se dá. ČEZ prodává na lipské burze, která významně určuje ceny na trhu s energiemi, což se pak dotýká také českých spotřebitelů. I kdybychom měli všechny čtyři bloky Temelína, neodvrátí to současnou situaci na trhu s energiemi. Tak daleko jsme se „posunuli“…Když smlouva vznikala, bylo na tom ČSSR technicky dost dobře, když pak naše firmy stavěly jaderné elektrárny podle sovětské technologie…Po stavbě v Jaslovských Bohunicích se řada komponentů dělala v ČSSR. Něco jsme nevyráběli, třeba cirkulační čerpadla, bylo to u kusových součástek, které by neopodstatnily zavedení masové výroby. Rusové měli navíc tyto komponenty velice dobré. Reaktory se jinak celé vyráběly u nás, nejen jejich tlakové nádoby, ale i celé vnitřní části a řídicí systémy. To se dělalo našima rukama.Na Temelín jsme byli velice dobře připraveni. Zanedlouho uplyne 20 let od druhého bloku. Fabriky nemůžou stát a držet rezervy, lidé stárnou. Velká škoda, že se práce na dostavbu tehdy zastavily.Elektrárna – to jsou jistě kvanta odborné dokumentace. Pokud se projekt nerozvíjí, je možné uchovat si přehled o technologii?Dokumentace je uschovávána. Nezáleží jen na tom, co tam je. V archivech jsou různé věci, když archivář o něčem neví, nikdy to nenajde. Občas se něco po čase spontánně objeví… Dokumentace sama o sobě zdaleka nestačí. Důležité jsou k ní znalosti. Dnes už by se navazovalo dostavbou zbylých dvou bloků daleko hůře než třeba před těmi dvaceti lety. Vždy je důležitá kontinuita…Dá se odhadnout další provoz Temelína, případně vývoj?Po úplném ukončení životnosti – budou snahy o prolongaci schopnosti provozování elektrárny – se elektrárna odstaví, palivo se vyveze, uskladní se v dlouhodobých depotech v podzemí, zařízení se postupně začne likvidovat.V daném případě „není kam spěchat“… I ve Francii odstavené bloky se pomalu rozebírají… Co se dá použít, znovu se využije. Co se nedá použít, to jde částečně do hutí, resp. co není ozářené a co samo o sobě nezáří. Jsou na to dnes již známé postupy. Obvykle je to tak, že v místě, kde již elektrárna stála, místní lidé dokonce chtějí, aby vyrostla další, protože jde o podstatný zdroj obživy.Jaká byla role pana ministra Havlíčka v dostavbě Temelína?Tento ministr o potřebě dostavby temelínských bloků hovořil. Patří tímto mezi osvícené, kteří si jsou vědomi potřeby dalších bloků. Urgence dostavby stoupá přímo úměrně tomu, jak se postupně odstavují uhelné elektrárny. Když odstavíte nějakých uhelných 6 000 megawatt, kde je pak seženete? Slunce ani vítr atom nenahradí. V našich podmínkách mají solární elektrárny koeficient instalovaného výkonu kolem 10 %. Místo modelových megawatt máte mnohem méně, a ani tak je nemáte kdykoli k dispozici.Pokud by se „ledy hnuly“, za jak dlouho by se daly zbylé bloky postavit?ČEZ sám necítí vnitřní potřebu toto stavět, jemu je i tak dobře.... ČEZ není zodpovědný za dostatek elektřiny v budoucnu. Proto sám stavět nebude. Pomohlo by, kdyby si projekt více ošéfovalo MPO, jenže na ministerstvu se co čtyři roky mění ministr. Než se rozkouká, přijde ministr nový… Buď by tam musel přijít někdo jako pan Havlíček, nebo by tam měl zůstat pan Havlíček…Děkujeme za rozhovor.

