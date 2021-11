https://cz.sputniknews.com/20211127/apple-predvede-zasadne-novy-gadget-ktery-nahradi-iphone-16650377.html

Apple předvede zásadně nový gadget, který nahradí iPhone

Apple předvede zásadně nový gadget, který nahradí iPhone

Společnost Apple se připravuje k uvedení první AR aplikace pro práci s rozšířenou realitou. Informuje o tom portál MacRumors s odvoláním na zprávu známého... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T00:23+0100

2021-11-27T00:23+0100

2021-11-27T00:23+0100

věda a technologie

apple

smartphone

xiaomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/787/59/7875989_0:311:1080:919_1920x0_80_0_0_31b09dc601706ed6e4198518a729c0f2.jpg

Souprava AR bude schopna pracovat samostatně, bez trvalého připojení k Macu nebo iPhonu. Paralelně s vývojem „hardwaru“ mají v Cupertinu plné ruce práce s napsáním různého softwaru, který by měl rozšířit ekosystém Apple.Zařízení bude postaveno na bázi procesoru M1, který se stal první platformou ARM pro počítače Apple. Headset dostane dvojici displejů Sony 4K MicroOLED, které jsou zapotřebí k ponoření se do rozšířené reality.Společnost se chystá představit headset do konce roku 2022. Plány Apple se zařízením jsou velké – Ming-Chi Kuo věří, že gadget vzniká jako koncepční náhrada za iPhone.Xiaomi změní podmínky pro opravy své technikyXiaomi začne ke svým gadgetům nabízet ke koupi originální náhradní díly. Společnost oznámila pilotní projekt.Tvrdí, že program Xiaomi Cares výrazně zjednoduší údržbu smartphonů, notebooků a dalších gadgetů. Očekává se, že výrobce elektroniky otevře přístup k dílům a návodům na opravy pro běžné uživatele.Prozatím bude program fungovat pouze v Indii. Později, pokud se stane populární, jej budou moci používat i klienti Xiaomi z jiných zemí.Společnost Apple již dříve informovala o programu Self Service Repair, který umožní domácí opravu značkových spotřebičů bez ztráty záruky, a uživatelé si budou moci přímo zakoupit originální díly pro iPhone a Mac. Spuštění programu v USA je naplánováno na začátek roku 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211125/vondrackova-prozradila-fanouskum-recept-na-vecne-mladi-ti-si-z-ni-berou-priklad-16637767.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, smartphone, xiaomi