„Bartoš tohle neumí.“ Šmarda uvedl, proč předseda Pirátů není vhodným kandidátem na ministra

Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda v pořadu Divoká karta na CNN Prima NEWS promluvil o tom, že v budoucí vládě Petra Fialy jsou nevhodní nominanti... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Šmardovi se nelíbí někteří nominanti na ministerské posty v budoucí vládě Petra Fialy. Podle něj jsou mezi nimi lidé, kteří se do vlády nehodí. „Je tam řada nevhodných nominantů,“ řekl Šmarda.Příkladem je předseda Pirátů Ivan Bartoš, který má obsadit křeslo na ministerstvu pro místní rozvoj a digitalizaci.Na tomto místě by rád viděl starostu a člověka se zkušenostmi z komunální politiky. „Ivan Bartoš tohle neumí,“ dodal Šmarda s tím, že doufal, že toto křeslo obsadí někdo z hnutí STAN.Šmarodvi se také nelíbí kritické mediální vzkazy, které lítají mezi členy stran budoucí vlády. Například pirátský Mikuláš Ferjenčík kritizuje nominaci Pavla Blažka na ministra spravedlnosti kvůli jeho zapojení do brněnské kauzy Stoka. Podle něj veřejná dehonestace kandidátů není signálem, že by kabinet Fialy „byl připraven chovat se odpovědně“.Fiala odhalil kandidáty na ministerské postyŠéf ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala se 17. Listopadu sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Po ukončení schůzky se předseda ODS také vyjádřil k seznamu kandidátů na ministerské posty, projednávanému se Zemanem.Prezident Miloš Zeman se nacházel na oddělení dlouhodobé péče. Díky tomu mohl přijímat návštěvy.17. listopadu se Zeman setkal s předsedou ODS a kandidátem na premiéra Petrem Fialou. Pravděpodobný budoucí premiér po setkání uvedl, že seznámil hlavu státu se jmény kandidátů na ministry. K předloženému seznamu měl podle Fialy prezident jedinou výhradu.Podle zdrojů MF Dnes je oním „problémovým” adeptem na ministerský post kandidát na šéfa zahraničních věcí Jan Lipavský z Pirátů. Lipavský patřil k nejaktivnějším odpůrcům ruského angažmá a v uplynulém volebním období Sněmovny byl například jedním z autorů pozměňovacích návrhů k takzvanému lex Dukovany.Složení nové vládyPrvním místopředsedou vlády by měl být šéf hnutí STAN Vít Rakušan, který má usednout zároveň v čele reosrtu vnitra. Dalšími vicepremiéry budou Marian Jurečka (KDU-ČSL), Vlastimil Válek (TOP09) a Ivan Bartoš (Piráti).Fiala stane v čele nové vlády složené z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, která nahradí končící kabinet Andreje Babiše (ANO).Vznikající kabinet bude mít 18 členů. Končící vláda má členů pouze 15. ODS připadne premiérské křeslo a pět ministerstev, Starostům čtyři resorty, Pirátům a lidovcům po třech a TOP 09 získá dva resorty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

