https://cz.sputniknews.com/20211127/biden-prozradil-kdy-skonci-pandemie-16656527.html

Biden prozradil, kdy skončí pandemie

Biden prozradil, kdy skončí pandemie

Prezident USA Joe Biden prohlásil, že odhalení nového kmenu koronaviru potvrzuje nutnost zrušit omezení na duševní vlastnictví vakcín. Pandemie podle něj... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T17:02+0100

2021-11-27T17:02+0100

2021-11-27T17:02+0100

svět

usa

joe biden

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/16656654_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_74be7369b6f4615edd4c589b53f023c5.jpg

„Zprávy o nové variantě (koronaviru) nám mají ukázat jasněji než kdykoli předtím, že pandemie neskončí, dokud se nestane vakcinace globální,“ uvádí se v Bidenově prohlášení, které rozšířila tisková služba Bílého domu. Biden podotkl, že výzva ke zrušení práva duševního vlastnictví na vakcíny se stává aktuálnější.Uznání Sputniku VEvropská agentura pro léčiva (EMA), která činí závěry o přístupu léčiv na trh Evropské unie, pokračuje v hodnocení ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Tento proces probíhá poněkud déle, než se očekávalo, existuje ale naděje na jeho urychlení, oznámil dříve mluvčí regulačního úřadu Marco Cavaleri.Sputnik V byl schválen v 71 zemích s celkovým počtem obyvatelstva čtyři miliardy lidí, což je více než 50 % obyvatelstva Země. Co do počtu schválení státními regulátory je Sputnik V na druhém místě na světě. Efektivita vakcíny činila 97,6 % podle výsledků rozboru údajů 3,8 milionu očkovaných obyvatel Ruska, a to je více než údaje, které zveřejnil dříve lékařský časopis The Lancet (91,6%), oznámily dříve Ruský fond přímých investic (RFPI) a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Údaje o použití Sputniku V v průběhu vakcinace obyvatelstva v řadě zemí (Argentina, San Marino, Srbsko, Maďarsko, Bahrajn, Mexiko, SAE aj.) ukazují, že je Sputnik V jednou z nejbezpečnějších a nejefektivnějších vakcín proti koronaviru, oznámil RFPI.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211110/who-prozradila-kdy-bude-vyhlasen-konec-pandemie-koronaviru-16462516.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, koronavirus