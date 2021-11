https://cz.sputniknews.com/20211127/byvaly-prezident-klaus-je-opet-v-peci-lekaru-16660911.html

Bývalý prezident Klaus je opět v péči lékařů

Bývalý prezident Klaus je opět v péči lékařů

Bývalý český prezident Václav Klaus má i nadále zdravotní problémy. Podle Blesku musí opakovaně docházet na urologii do nemocnice v pražském Motole. 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T16:10+0100

2021-11-27T16:10+0100

2021-11-27T16:10+0100

česko

václav klaus

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13340235_0:0:1439:809_1920x0_80_0_0_ec4bc8a39bc7071a4e5e1ac0f06a1d2c.jpg

Jak uvádí Blesk, Václav Klaus dokonce někdy zůstává na nemocničním lůžku i přes noc.Mluvčí však neupřesnil, co Klause trápí.Hospitalizace KlauseJiž na konci září Klaus strávil více než týden na urologické klinice Ústřední vojenské nemocnice. Šlo již o třetí letošní hospitalizaci.Předtím v nemocnici strávil dvě noci druhý zářijový víkend, následně se do nemocnice vrátil 14. září, aby byl 17. září propuštěn.Tehdy novinářům řekl, že měl velmi vysoký tlak a také žaludeční komplikace.Covid-19 v ČeskuV České republice za pátek přibylo 20 315 případů nákazy covidem-19. Je to o desetinu méně než před týdnem. Zároveň však proběhlo méně testů. Poprvé od konce září také klesla týdenní incidence. V nemocnicích nadále přibývají hospitalizovaní.Jak vyplývá z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, v pátek přibylo 20 315 nově potvrzených nákaz covidem-19, je to o desetinu méně než před týdnem. V pátek laboratoře provedly 90 200 PCR testů, zhruba o 1 300 méně než před týdnem. Počet antigenních testů klesl téměř o dvě třetiny.V nemocnicích je 6 169 lidí s covidem-19. Ve vážném stavu je 924 pacientů. Nemocnice po celé České republice omezují ostatní péči.Poprvé od konce září klesla také týdenní incidence, za posledních sedm dní k dnešku na 100 tisíc obyvatel připadalo 1 207 případů covidu-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211117/klaus-rozzuril-kavarnu-za-pad-komunismu-nemohou-disidenti-a-opet-prichazime-o-svobodu-tvrdi-16540405.html

https://cz.sputniknews.com/20211127/v-patek-testy-v-cesku-odhalily-pres-20-tisic-novych-pripadu-covidu-19-zaroven-klesla-incidence-16653821.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

václav klaus, česká republika