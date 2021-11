https://cz.sputniknews.com/20211127/cena-futures-na-plyn-v-evrope-za-tyden-vzrostla-o-45-procenta-16655496.html

Cena futures na plyn v Evropě za týden vzrostla o 4,5 procenta

Cena futures na plyn v Evropě za týden vzrostla o 4,5 procenta

Cena futures na plyn na burze ICE za týden vzrostla na 1025,5 dolaru za jeden tisíc kubíků, což je o 4,5 % více než v pondělí. Svědčí o tom údaje ICE Futures. 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T10:55+0100

2021-11-27T10:55+0100

2021-11-27T10:55+0100

svět

ekonomika

burza

ceny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/232/48/2324857_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_53d6a944405f4faaafddc0548bfb020f.jpg

Zúčtovací cena futures podle indexu nizozemského hubu TTF vzrostla v první polovině týdne o přibližně 12 % a ve středu téměř dosáhla úrovně 1090 dolarů, do pátku se však burzovní kotace snížily na 1025,5 dolarů, což je o 4,5 % více než v pondělí.Přitom podle výpočtů Sputniku v minulém měsíci dosáhla průměrná cena prosincových futures rekordní částky za 18 let (TTF zahájil dražby v roce 2003) 1100 dolarů.Spotová cena se během týdne také zvýšila. Cena kontraktu „den dopředu“ se zvýšila během týdne podle informací Spot TTF o 3,4 %, na téměř 1018 dolarů s dodávkami v sobotu a v neděli.Průměrné spotové ceny plynu v Evropě se v minulém měsíci zvýšili o více než 45 % ve srovnání se zářijovými ukazateli, také na 1100 dolarů, což je historickým maximem za celou dobu monitoringu, od začátku roku 2015.Ceny plynu se v Evropě prudce zvýšily koncem léta a začátkem podzimu. Ještě v prvních srpnových dnech činila zúčtovací cena nejbližších futures podle TTF asi 515 dolarů za jeden tisíc kubíků, do konce září více než dvojnásobně vzrostla. Odborníci spojovali růst cen s několika činiteli: nízkou úrovní naplnění evropských podzemních plynojemů, omezením nabídky ze strany hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po zkapalněném zemním plynu v Asii.Historického maxima 1937 dolarů za tisíc kubíků bylo dosaženo 6. října. Poté se začaly ceny plynu snižovat a 1. listopadu poprvé za šest týdnů se snížila cena futures pod 750 dolarů za jeden tisíc kubíků.Od 12. listopadu však znovu začal prudký růst cen. Během pěti obchodních dnů stoupla zúčtovací cena o 25 % a 18. listopadu přesáhla 1120 dolarů. Podnětem k novému růstu byly mj. zprávy o pozastavení Německem certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jakožto nezávislého operátora plynovodu Nord Stream 2.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211127/whatsapp-ma-novou-funkci-16648243.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomika, burza, ceny