Češi po návratu z některých afrických zemí musí na deset dnů do izolace

Nová jihoafrická varianta dostala název omikron. Kromě Jihoafrické republiky se tento kmen objevil i v dalších zemích. Odborníci se domnívají, že by mohla být nakažlivější než současné varianty covidu-19. Země po celém světě, včetně Evropské unie, omezují vstup na své území právě ze zemí jižní Afriky.V pátek o zpřísnění podmínek pro lidi vracející se z Jihoafrické republiky, Namibie, Lesothu, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku rozhodla také česká vláda.Nově tak občané ČR a dalších zemí Evropské unie, kteří na území jmenovaných států v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin, musí po návratu do izolace. Nové opatření platí do 12. prosince.Před vstupem do ČR lidé musí předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin před započetím cesty a také doložit rezervaci na další PCR test v Česku. Ten musí podstoupit do 24 hodin od vstupu na území ČR. Další test musí absolvovat nejdříve desátý a nejpozději 14. den po návratu. Zároveň česká vláda nedoporučuje cestování do zmíněných zemí. Občanům třetích zemí z jižní Afriky je vstup do Česka zakázán.Nové opatření neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a pro děti do šesti let, pokud nenavštěvují předškolní zařízení.Covid-19 v ČeskuV České republice za pátek přibylo 20 315 případů nákazy covidem-19. Je to o desetinu méně než před týdnem. Zároveň však proběhlo méně testů. Poprvé od konce září také klesla týdenní incidence. V nemocnicích nadále přibývají hospitalizovaní.Jak vyplývá z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, v pátek přibylo 20 315 nově potvrzených nákaz covidem-19, je to o desetinu méně než před týdnem. V pátek laboratoře provedly 90 200 PCR testů, zhruba o 1 300 méně než před týdnem. Počet antigenních testů klesl téměř o dvě třetiny.V nemocnicích je 6 169 lidí s covidem-19. Ve vážném stavu je 924 pacientů. Nemocnice po celé České republice omezují ostatní péči.Poprvé od konce září klesla také týdenní incidence, za posledních sedm dní k dnešku na 100 tisíc obyvatel připadalo 1 207 případů covidu-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

