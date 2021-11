https://cz.sputniknews.com/20211127/dalsi-jaderny-ukol-splnen-dotazniky-od-tri-uchazecu-na-stavbu-dukovan-jiz-dorazily-16660349.html

„Další jaderný úkol splněn.“ Dotazníky od tří uchazečů na stavbu Dukovan již dorazily

„Další jaderný úkol splněn.“ Dotazníky od tří uchazečů na stavbu Dukovan již dorazily

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes na Twitteru informoval, že stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T15:25+0100

2021-11-27T15:25+0100

2021-11-27T15:25+0100

česko

rosatom

jaderná elektrárna

politika

politik

dukovany

dostavba jaderné elektrárny dukovany

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1096/06/10960627_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8bd51131768905b0ac527a89d4bc4fd6.jpg

„Další jaderný úkol splněn. Bezpečnostní posouzení tří uchazečů na Dukovany II jde podle plánu, všechny dotazníky dorazily, poslední včera. Začíná probíhat jejich vyhodnocení, poté už jen souhlas státu se zahájením tendru. Dukovany připraveny, následovat musí Temelín,“ napsal Havlíček.Připomeňme, že posouzení měly zaslat francouzská EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP, měly tak učinit do konce listopadu. Cílem bezpečnostního posouzení je zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů.Konkrétně má jít hlavně o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další. ČEZ zahájil bezpečnostní posouzení v červnu. Bezpečnostní dotazník tehdy neobdržela ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN. Česká vláda se je rozhodla do tendru nepozvat.Jak píše ČTK, nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. Co se ceny týče, pak za těch současných by podle dřívějších informací měl stát zhruba šest miliard eur (což je asi 162 miliard korun), někteří experti však upozorňují na to, že cena bude vyšší. Zcela nekonkurenceschopná je jaderná energetika podle ekologických organizací.Takzvaný lex DukovanyPřipomeňme, že takzvaný lex Dukovany nedávno stvrdil Miloš Zeman svým podpisem. Tento zákon předpokládá, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína dohodu nepodepsaly.Příslušný zákon kromě toho dává možnost resortu průmyslu a obchodu poskytnout návratnou finanční výpomoc na stavbu dukovanské elektrárny. Stejně tak by díky němu mělo být možné zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování projektu.Co se týče dalších detailů v zákoně, počítá se například s tím, že pokud bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl uhradí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. V případě, že výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Zdůrazněme přitom, že silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.Na konci března informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu o záměru nepozvat do výběrového řízení čínskou a ruskou stranu. Právě možnou účast ruského Rosatomu a čínské CGN kritizovala jak část opozice, tak i někteří bezpečnostní experti. Ruský Rosatom byl následně vyřazen z tendru v polovině dubna, a to kvůli kauze Vrbětice. Bezpečnostní dotazník tak byl poslán pouze možným dodavatelům z Francie, Jižní Koreje, Spojených států, tedy firmám EdF, KHNP a Westinghousu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211002/zboril-si-povsimnul-zajimavosti-tykajicich-se-dostavby-dukovan-mohlo-by-se-to-poradne-prodrazit--16035430.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rosatom, jaderná elektrárna, politika, politik, dukovany, dostavba jaderné elektrárny dukovany