Další výrazné změny v programu StarDance. Kdo nebude tancovat tentokrát?

Dnes večer nás ve StarDance čeká benefiční večer pro Centrum Paraple. V minulých řadách bylo zvykem, že soutěžící tančili s přiděleným vozíčkářem ve třech... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Produkce však dnešní večer mění, vozíčkáři budou pouze v rolích patronů, zbylých pět párů bude tančit jen pro ně.Účinkující však o tanec s vozíčkáři nepřijdou, protože si všichni dohromady zatančí ve speciálním společném čísle.Dnešní večer by mohl proběhnout bez napětí z vyřazení, protože se dnes vyřazovat nebude. Ale soutěžící jsou z charitativního večera trochu nervózní.V porotě nezasedne ani Zdeněk Chlopčík, který je nadále v karanténě kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Stejně jako minulý týden ho nahradí Václav Kuneš.Konec tenistky Sestini HlaváčkovéV šestém kole XI. řady této divácky oblíbené soutěže se předvedlo celkem šest tanečních párů. Tentokrát se tančil slowfox, samba a waltz. Soutěž nakonec musela opustit tenistka Andrea Sestini Hlaváčková s Michalem Necpálem, za kterého zaskakoval jeho bratr Jakub.„My jsme se s tím poprali s Kubou a mám to na Necpály tři tři, takže je to vlastně fér, rodina si zatancovala tři na tři,“ vtipkovala po rozhodnutí tenistka. Dodala, že děkuje oběma tanečníkům a že jí soutěž velmi mnoho dala.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

