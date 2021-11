https://cz.sputniknews.com/20211127/jizni-korea-muze-vyzadovat-aby-si-neockovani-lide-platili-za-lecbu-covidu-19-16659249.html

Jižní Korea může vyžadovat, aby si neočkovaní lidé platili za léčbu covidu-19

Jižní Korea může vyžadovat, aby si neočkovaní lidé platili za léčbu covidu-19

Úřady Jižní Koreje projednávají možnost, aby si neočkovaní lidé sami platili část částky za léčbu koronaviru, oznámila agentura Newsis s odkazem na zdroje ve... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Cílem je zvýšení úrovně proočkovanosti proti koronaviru, která podle posledních údajů činí 79,4 procent, mezi dospělou populací je naočkováno 91,2 občanů. Na pozadí růstu případů onemocnění a počtu těžkých případů úřady došly k závěru, že tato úroveň nestačí.V současnosti podle zákona o prevenci infekčních onemocnění hradí v případě nákazy covidem-19 stát v plné výši náklady na léčbu. V průměru léčba stojí asi 10 milionů wonů (asi 188 tisíc Kč) na osobu.Jižní Korea v poslední době registruje 3-4 tisíce nemocných koronavirem denně, nedávno padl denní rekord nakažených.Nový kmen omicronNový kmen koronaviru B.1.1.529, který byl objeven v jižní Africe, je prohlášen za kmen vzbuzující obavy. Světová zdravotnická organizace WHO ho označila řeckým písmenem omicron. WHO o tom informovala ve svém prohlášení.Tisková služba Světové zdravotnické organizace dále uvádí, že ke zkoumání nového kmene bude potřeba několika týdnů. Poté bude možné říct, co je to za kmen a jak ovlivní metody léčby a očkování. WHO dále apeluje na nutnost očkování co největšího počtu lidí.Připomínáme, že vědci již dříve upozornili na vznik nového kmene koronaviru. Britští vědci oznámili riziko šíření nového kmene covidu-19, který je potenciálně nebezpečnější než jiné varianty viru.Upřesňuje se, že zvláštní nebezpečí tohoto kmene je způsobeno tím, že je v něm obsažen největší počet mutací. Díky tomu je odolnější vůči vakcíně, varují vědci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

