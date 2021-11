https://cz.sputniknews.com/20211127/jmenovani-fialy-premierem-stala-se-z-toho-tragikomedie-16655932.html

Jmenování Fialy premiérem? Stala se z toho tragikomedie

Jmenování Fialy premiérem? Stala se z toho tragikomedie

Vynutila si pražská kavárna jmenování Petra Fialy premiérem? Šéf ODS nakonec půjde k panu prezidentu Zemanovi v neděli. Pokud se nebude bát covidu-19. 27.11.2021

2021-11-27T19:37+0100

2021-11-27T19:37+0100

2021-11-27T19:37+0100

názory

česká republika

miloš zeman

petr fiala

Nezdá se vám, drazí čtenáři, že česká politická scéna připomíná tragikomedii? A hlavní roli hraje pražská kavárna a její dosud nejmenovaná vláda. Petr Fiala a jeho pětikoalice ve čtvrtek zažila chvilku euforie, a pak hrůzy. Pan prezident Zeman se nejprve vrátil do zámku v Lánech. Pak byl u něho zjištěn covid. A z Hradu zaznělo, že v pátek šéf modrých ptáků Fiala nebude jmenován předsedou nové vlády.Takže pětikoalice sice vyhrála volby, ale k moci se jen tak nedostane. Hrůza vystřídala hněv. Kavárníci opět začali volat po aplikaci článku 66 Ústavy, tedy faktický převrat a zbavení pana Zemana pravomocí.„Jedním z poučení moderních českých dějin je, že appeasement nefunguje. Takže si nedělejte iluze, že si voliče Zemana udobříte, antivaxery přesvědčíte a všichni se tu budeme mít rádi. Nebudeme. Teď potřebujeme rozhodnost a jasná slova. Zbavte Zemana pravomocí a začněte vládnout," napsal na Twitteru bývalý ministr financí Ivan Pilip kdysi zatčený na Kubě. Vysloužil si za to víc jak tisíc srdíček.Ale počkejte, počkejte. To není konec. Pražský hrad svolil, že Petra Fialu pan prezident jmenuje, i když musí být v izolaci. Myslíte, že z toho měla pražská kavárna radost? To, že dostanou premiéra, je nepotěšilo. Situaci využili k opětovnému útoku na Miloše Zemana. Jmenování prý bude porušením povinné anticovidové izolace ze strany prezidenta.A to už je, s dovolením, Blbákov. Chce vůbec pětikoalice k moci? Tanečky okolo jmenování Petra Fialy naznačují, že vládnout naší republice chce, ale zodpovědnost za boj s covidem nést nechce. A proto vytváří okolo jmenování zvláštní chaos, který je humorný a nešťastný zároveň. To si Česká republika zaslouží?O situaci se jmenováním Petra Fialy premiérem Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Dvoudenní odklad jmenování způsobený pozitivním testem pana prezidenta na covid spojený s jeho novým kratším pobytem v nemocnici není fatální. A z celkového hlediska je dobré, že ke jmenování Petra Fialy premiérem nyní dojde. Je zde jasně deklarována většina ve Sněmovně, o kterou se bude jeho nová vláda opírat, není důvodu protahovat působení Babišovy vlády v demisi navíc za situace, kdy je její součástí ČSSD, tedy strana, která ve volbách propadla a nemá zastoupení ve Sněmovně, tedy ani žádný demokratický mandát k závažnému rozhodování ve vládě země.Plus je zde vážná situace v souvislosti s nákazou covid-19, řeší se výrazná omezení práv občanů, nouzový stav, ve vzduchu je otázka povinného očkování – což jsou všechno věci, o kterých už by neměla rozhodovat končící vláda v demisi, ale nová vláda s čerstvým mandátem od občanů a Sněmovny.To, zda v neděli ke jmenování skutečně dojde, ovšem není stále stoprocentně jisté, např. hlavní hygienička se včera vyslovila proti tomu. Prezident Lékařské komory zase připouští setkání a jmenování přes plexisklo, tak ještě uvidíme," říká politolog.Pražská kavárna vyhrožovala panu prezidentovi Zemanovi aktivací článku 66 Ústavy. Protlačil se tímto způsobem Fiala k jmenování?„Určitě ne, prezident Zeman avizoval svoji připravenost ke jmenování Petra Fialy premiérem již dříve, v rozhovoru pro TV NOVA i při jejich společném jednání ve střešovické nemocnici.Ale aktivací čl. 66 Ústavy (dočasné odebrání kompetencí prezidentu republiky) vyhrožuje prezidentu republiky část politické a mediální scény z okruhu budoucí vládní koalice, která si chce takto vynutit jmenování členů vlády ve složení, které koluje v poslední době sdělovacími prostředky, tedy hlavně jmenování Piráta Jana Lipavského ministrem zahraničí.V souvislosti s tím, že prezident Zeman veřejně sdělil, že se jmenováním jednoho z kandidátů na ministerské posty zásadně nesouhlasí a spekuluje se právě o Lipavském, zejména vzhledem k jeho propalestinským sympatiím a vlažnému vztahu k Izraeli, včetně přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma, což je prezidentovo srdeční téma," míní pan Doležal.Není pro naši republiku riziko, že stále nemáme regulérní vládu? Zejména, když jsme opět v covidové krizi.„Nejde přímo o bezprostřední riziko, i vláda v demisi může naplno vykonávat své kompetence, a teoreticky klidně i velmi kvalitně – což netvrdím, že je zrovna náš dnešní případ. Ale zcela samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdyby právě v této těžké době vykonávala svůj úřad už vláda nová, opírající se o mandát vzešlý z nedávných voleb a o většinu v Poslanecké sněmovně.Mimo jiné i z praktických a pragmatických důvodů – jelikož si bude chtít udržet volební a občanskou podporu i do budoucna, bude mít zájem a motivaci předvést, že situaci zvládne lépe než dosluhující vláda, jejíž motivace je naopak logicky nižší, i kvůli změněné účasti strany, která už nemá zastoupení ve Sněmovně," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

