https://cz.sputniknews.com/20211127/knez-antivaxer-na-slovensku-radeji-umru-na-covid-svobodny-nez-budu-zit-ve-vezeni-opatreni-16658277.html

Kněz antivaxer na Slovensku: Raději umřu na covid svobodný, než budu žít ve vězení opatření

Kněz antivaxer na Slovensku: Raději umřu na covid svobodný, než budu žít ve vězení opatření

Kněz ve slovenské obci Bolešov radil obyvatelům obce, aby se nenechávali očkovat a raději se nechali infikovat koronavirem. Tvrdil, že raději sám zemře na... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T14:38+0100

2021-11-27T14:38+0100

2021-11-27T14:38+0100

slovensko

očkování

kněz

odmítnutí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/16059444_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_15e3735987f035932d8ae02946735381.jpg

Na redakci slovenského Nového času se obrátil znepokojený čtenář a obyvatel zmíněné obce s tím, že místní farář začal vyzývat obyvatele k tomu, aby se raději nakazili covidem-19 a vymlouval jim očkování.To však nebylo všechno, kněz tato svá přesvědčení propagoval dokonce i přes farská oznámení. Konference biskupů Slovenka apeluje na věřící, aby se nechali očkovat, kněz v oznámení uvádí, aby věřící tento apel nebrali jako závazné učení církve. Kněze si již předvolal žilinský biskup.„Biskupové jenom chtěli povzbudit ohrožené skupiny lidí k očkování, jakou jsou oni sami, tedy hlavně starší a vystrašené. Ale určitě se to netýká těch, co covid prodělali, mladých do 35 let a těch, kterým to nedoporučuje jejich obvodní lékař. To, že diskriminační nařízení státu neakceptují tyto lidi, co to překonali, těch, co nemůžou být naočkováni, či těch mladých, co nepotřebují žádnou vakcínu, neznamená, že se mají dát tyto skupiny očkovat a že by tito byli zahrnutí do prohlášení KBS,“ napsal kněz v oznámení.Dále však kněz ještě přitvrdil a tvrdil, že raději umře na covid, než by měl být šikanován tímhle státem.Slova kněze znepokojují i biskupy:„Mrzí nás to, je to samozřejmě v rozporu s tím, co říkají biskupové. Žilinský biskup tuto situaci řeší a daného kněze si již pozval na rozhovor,“ uvedl mluvčí Konference biskupů Slovenska Martin Kramara.Nakonec musel kněz slíbit, že se tomuto tématu bude vyhýbat, poté co se otázkou začala zabývat žilinská diecéze.„Na základě podnětů ze strany věřících si v pondělí 22. 11. 2021 předvolal žilinský biskup Tomáš Galil faráře farnosti Bolešov Štefana Kľúčika. Po konzultaci farář přislíbil, že v budoucnu se nebude na dané téma vyjadřovat ani během bohoslužeb, ani osobně, ani na sociálních sítích,“ uvedl mluvčí diecézi Zdeno Pupík.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210809/ve-francii-zavrazdili-katolickeho-kneze-k-cinu-se-priznal-migrant-15434564.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

očkování, kněz, odmítnutí