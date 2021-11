https://cz.sputniknews.com/20211127/nakazenych-variantou-omikron-muze-byt-vic-s-pozitivni-zenou-cestovalo-osm-dalsich-lidi-z-cr-16662062.html

Nakažených variantou omikron může být víc. S pozitivní ženou cestovalo osm dalších lidí z ČR

Jak konstatovala, žena cestovala ve skupině celkem devíti lidí z České republiky. Další z nich mají být ze Středočeského a Olomouckého kraje či Prahy. Svrčinová konstatovala, že hygienici zajistili již i rodinné kontakty ženy.Pár slov k nové mutaci uvedl pro CNN Prima NEWS i neurobiolog Omar Šerý. „S kolegy jsem se na novou variantu podíval a bohužel jsem zjistil, že je zde 18 mutací v rámci této varianty, které ovlivňují vazbu protilátek již vytvořených člověkem a dalších osm mutací, které ovlivňují vazbu na receptor ACE2, což znamená, že tato varianta může být nakonec smrtnější, mít rychlejší průběh onemocnění a být infekčnější,“ sdělil.Podle jeho slov tyto vlastnosti nového typu viru mají vliv i na účinnost vakcíny.Kvůli nové potenciálně rizikové variantě koronaviru se mění cestovatelská pravidla. Češi po návratu z některých jihoafrických zemí musí nově minimálně na deset dnů do izolace. Opatření včera schválila vláda a platí i pro občany EU.Nová jihoafrická varianta dostala název omikron. Kromě Jihoafrické republiky se tento kmen objevil i v dalších zemích. Odborníci se domnívají, že by mohla být nakažlivější než současné varianty covidu-19. Země po celém světě, včetně Evropské unie, omezují vstup na své území právě ze zemí jižní Afriky.V pátek o zpřísnění podmínek pro lidi vracející se z Jihoafrické republiky, Namibie, Lesothu, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku rozhodla také česká vláda.Nově tak občané ČR a dalších zemí Evropské unie, kteří na území jmenovaných států v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin, musí po návratu do izolace. Nové opatření platí do 12. prosince.Aktuální epidemická situaceJak vyplývá z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, v pátek přibylo 20 315 nově potvrzených nákaz covidem-19, je to o desetinu méně než před týdnem. V pátek laboratoře provedly 90 200 PCR testů, zhruba o 1 300 méně než před týdnem. Počet antigenních testů klesl téměř o dvě třetiny.V nemocnicích je 6 169 lidí s covidem-19. Ve vážném stavu je 924 pacientů. Nemocnice po celé České republice omezují ostatní péči. Na svém čtvrtečním jednání vláda rozhodla vyhlásit nouzový stav na území celé ČR. Na něj naváže zpřísnění koronavirových opatření.Ministr zdravotnictví oznámil, že hromadné akce budou od pátku omezeny na maximálně 100 osob. Jedná se o sportovní akce, plesy, oslavy či večírky. Na kulturních představeních, sportovních utkáních, vzdělávacích akcích bude nově limit 1000 lidí. Nadále platí, že musejí být očkovaní nebo po prodělání nemoci. Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních apod. v čase mezi 22. hodinou a 4. hodinou a 59. minutou. Zakazuje se provoz vánočních trhů s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Dále nebude možné konzumovat alkohol venku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

