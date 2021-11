https://cz.sputniknews.com/20211127/nova-mutace-omikron-v-cr-nakazena-ceska-se-vratila-z-namibie-16656795.html

Nová mutace omikron v ČR. Nakažená Češka se vrátila z Namibie

Nová mutace omikron v ČR. Nakažená Češka se vrátila z Namibie

České laboratoře pravděpodobně zachytily první případ nákazy novou mutací covidu-19 omikron. Potvrdila se u Češky, která se vrátila z Namibie. 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Nákazu u ženy potvrdily sekvence dvou vzorků. TV Nova uvádí, že nyní vzorky putují do pražské laboratoře a čeká se na vyhodnocení třetího testu. Žena má pocházet z Liberce a vrátila se z dovolené v Namibii.Evropa již eviduje mutaci omikron, v pátek byla tato mutace potvrzena u ženy z Belgie, která se vrátila z Egypta.Češi po návratu z Afriky míří do izolaceKvůli nové potenciálně rizikové variantě koronaviru se mění cestovatelská pravidla. Češi po návratu z některých jihoafrických zemí musí nově minimálně na deset dnů do izolace. Opatření včera schválila vláda a platí i pro občany EU.Nová jihoafrická varianta dostala název omikron. Kromě Jihoafrické republiky se tento kmen objevil i v dalších zemích. Odborníci se domnívají, že by mohla být nakažlivější než současné varianty covidu-19. Země po celém světě, včetně Evropské unie, omezují vstup na své území právě ze zemí jižní Afriky.V pátek o zpřísnění podmínek pro lidi vracející se z Jihoafrické republiky, Namibie, Lesothu, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku rozhodla také česká vláda.Nově tak občané ČR a dalších zemí Evropské unie, kteří na území jmenovaných států v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin, musí po návratu do izolace. Nové opatření platí do 12. prosince.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

