Nový korejský seriál předstihl Hru na oliheň. Stojí za to se na něj podívat?

Streamovací služba Netflix oznámila, že lídr v počtu zhlédnutí, seriál Hra na oliheň, přepustil své prvenství jinému jihokorejskému seriálu. Jde o projekt s názvem Peklo, píše The Guardian.Podle týdenních údajů platformy nasbíral nový lídr 43,5 milionu zhlédnutí, zatímco předchozí populární projekt 30,4 milionu. Seriál Peklo je nyní na vrcholu žebříčků sledovanosti ve 12 zemích a v 71 zemích se již dostává na seznam nejlepších. Seriál získal popularitu během pouhých 24 hodin.Peklo vypráví příběh z nepříliš vzdálené budoucnosti. V roce 2023 začali lidé dostávat předpovědi o přesném datu své smrti. Když nastane tato hodina, objeví se před člověkem strašidelné bytosti z jiného světa a odnesou nešťastníka do pekla. Náboženské organizace a veřejnost bijí na poplach, zatímco zástupci jiné organizace tvrdí, že jde o boží záměr.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Nutno podotknout, že Hra na oliheň je velmi oblíbený seriál. Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kraluje tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně Česka. Toto jihokorejské drama o přežití je bezesporu největším seriálem Netflixu od loňského Pána tygrů.Oblíbenost seriálu ArcaneSeriál Arcane se minulý týden umístil na prvním místě žebříčku nejoblíbenějších anglicky mluvených seriálů společnosti Netflix. Oznámili to tvůrci díla na svém účtu na Twitteru. Dříve se tento úspěch podařil v poslední sezóně seriálu Narcos: Mexico.Poprvé se mohli lidé podívat na Arcane 7. listopadu, další díly byly na Netflixu zveřejněny 13. a 20. listopadu. Epizody seriálu byly zveřejňovány v týdenních intervalech po třech, přičemž poslední tři epizody měly premiéru tuto sobotu.Seriál je k dispozici s českým dabingem, můžete se na něj ale podívat i v originálním znění s titulky. Datum premiéry druhé série zatím není známo, ale neočekává se, že by to mělo být dříve než v roce 2023.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

jižní korea

