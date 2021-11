https://cz.sputniknews.com/20211127/obrovsky-asteroid-nicivejsi-nez-jaderna-bomba-proleti-kolem-zeme-koncem-prosince-mame-se-bat-16662489.html

Obrovský asteroid ničivější než jaderná bomba proletí kolem Země koncem prosince. Máme se bát?

Obrovský asteroid ničivější než jaderná bomba proletí kolem Země koncem prosince. Máme se bát?

Podle údajů NASA masivní asteroid silnější než jaderná bomba proletí kolem naší planety koncem prosince. Vědci odhadují, že průměr nebeského tělesa se pohybuje... 27.11.2021

Jedná se o objekt pod názvem 2018 AH. NASA tento objekt kvalifikovala jako objekt blízký Zemi, konkrétně byl zařazen do kategorie Apollo – což je nejnebezpečnější úroveň. Oběžné dráhy asteroidů, které byly zařazeny do kategorie Apollo, protínají oběžné dráhy naší planety a existuje proto riziko srážky. Odborníci z NASA ale nepředpokládají, že by ke srážce s asteroidem skutečně mohlo dojít. Zmiňme, že nejde o první setkání nebeského tělesa 2018 AH s naší planetou. V roce 2018 asteroid proletěl kolem Země ve vzdálenosti 296 758 kilometrů, což činí tři čtvrtiny vzdálenosti Země od Měsíce.Pokud by ale asteroid změnil svoji trajektorii a srazil se s naší planetou, mohlo by to mít katastrofální následky. Jen pro porovnání, 17metrový meteor, který v roce 2013 vybuchl v atmosféře nad Čeljabinskou oblastí v Ruské federaci, poškodil 7000 budov a způsobil škody ve výši 33 milionů dolarů.2018 AH tak bude největším známým asteroidem, který proletěl tak blízko naší planety od přeletu 2002 JE9 v roce 1971. Další rizikové setkání naši planetě hrozí v roce 2028, kdy kolem Země proletí kilometrový asteroid 2001 WN5.Asteroid 2016 JG12NASA nedávno informovala, že o asteroidu pojmenovaném 2016 JG12 letí směrem k Zemi.Podle vesmírné agentury mělo nebeské těleso v blízkosti naší planety proletět 20. listopadu ve vzdálenosti 5,5 milionu kilometrů rychlostí 7,48 kilometrů za sekundu.2016 JG12 byl poprvé detekován 3. května 2016. Jeho průměr se pohybuje od 83 do 190 metrů. Britský zpravodajský portál Daily Star odhaduje, že je větší než vyhlídkové kolo London Eye.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

