„Očkování je cesta.“ Další video z nemocnice. Herec Etzler vyzývá k vakcinaci

Herec Miroslav Etzler stále leží v nemocnici v České Lípě, kde se léčí s covidem a oboustranným zápalem plic. Dnes na Instagramu sdílel další video, ve kterém... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Herec Etzler již dříve z nemocnice sdílel video, ve kterém přiznal, že není očkovaný. Uznal tehdy, že to byla obrovská chyba.Dnes herec zveřejnil další video, podle jeho slov bude poslední, protože nechce nikoho zatěžovat.Ve videu však vyvrátil, že by médiím poslal nějaké materiály. Podle něj jde o osobní zpověď o nezodpovědném chlapovi.Zároveň ve videu vyzývá, aby se nechali očkovat, protože je to zřejmě jedna z mála cest.Nová mutace omikron v ČeskuČeské laboratoře pravděpodobně zachytily první případ nákazy novou mutací covidu-19 omikron. Potvrdila se u Češky, která se vrátila z Namibie.Nákazu u ženy potvrdily sekvence dvou vzorků. TV Nova uvádí, že nyní vzorky putují do pražské laboratoře a čeká se na vyhodnocení třetího testu. Žena má pocházet z Liberce a vrátila se z dovolené v Namibii.Evropa již eviduje mutaci omikron, v pátek byla tato mutace potvrzena u ženy z Belgie, která se vrátila z Egypta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

