Odborníci doporučují levný produkt ke zlepšení trávení

Odborníci doporučují levný produkt ke zlepšení trávení

Konzumace dvou vaječných žloutků denně bude mít příznivý vliv na práci gastrointestinálního traktu a pevnost kostí, řekla v rozhovoru pro Sputnik nutriční... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Upozornila, že vaječné žloutky zaujímají jedno z předních míst v obsahu bílkovin. Aby se správně vstřebaly a přispěly k hubnutí, musí se žloutky přidávat do zapečených jídel: zeleniny, ryb, masa. „Pokud chcete zlepšit trávení a zapomenout na nedostatek vitamínů, přidejte je do svého jídelníčku,“ doporučila odbornice.Co se stane, když sníte každý den plátek citronu?Odbornice na výživu Alexandra Lapinová vysvětlila během rozhovoru pro agenturu Sputnik, jaké mnohostranné a užitečné vlastnosti pro zdraví člověka má citron, ale upozornila také, v jakých případech nelze toto ovoce konzumovat.„Citron zlepšuje trávení, probouzí chuť k jídlu, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, uvolňuje křeče, a dokonce zabraňuje vzniku rakovinných nádorů. Citron se ve většině případů používá v boji proti nachlazení a kašli. Je to také antivirový a antibakteriální produkt,“ podělila se o svůj názor Lapinová.Výživová poradkyně však dodala, že citron nemůže jíst každý. Je to alergen (to musí mít na paměti lidé, kteří jsou alergičtí na citrusové plody). Také je třeba se vzdát citronu v případě onemocnění ledvin či při problémech s trávicí soustavou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

