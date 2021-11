Plzeňští trhovci zvažují žalobu. Lidé svíčkami pohřbili trhy

„Nebyl sebemenší náznak, že trhy uzavřou. Proč nám to neřekli 14 dní dopředu, že je to možné? Jsme venku na vzduchu, trhovci jsou naočkovaní a v rouškách. Proč budou obchodní centra s tisícovkami lidí otevřená a venku je to problém? Je to úplně nepochopitelné. S většinou organizátorů trhů jsme v kontaktu a společnými silami budeme dávat dohromady žalobu. Máme tu ohromné zásoby nápojů a co teď s tím? Nabízíme tu pravý norimberský svařák za stovky tisíc korun na měsíc dopředu a ten teď máme vylít do kanálu?,“ ptá se.