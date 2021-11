https://cz.sputniknews.com/20211127/ponuka-ktora-sa-neodmieta-klasicky-vydierac-a-verejny-uplatkar-matovic-sa-zase-blysol-nazor-16657376.html

„Ponuka, ktorá sa neodmieta." Klasický vydierač a verejný „úplatkár" Matovič sa zase blysol. Názor

Matovičovi asi prestáva fungovať mozgovňa. Vtedy prichádzajú zúfalci s takýmito „geniálnymi nápadmi". Mizernú kapacitu si asi vyčerpal ročným premiérovaním a...

Tento náš politický element definoval svoj genitálny nápad ako: „Ponuku, ktorá sa neodmieta!“Tentoraz nás na tlačovke ubezpečil, že to vyhlasuje so všetkou zodpovednosťou k štátnym financiám, pretože to splní dva ciele. Novozaočkovaní dôchodcovia odbremenia zdravotnícke zariadenia a navyše pomôžu tým prevádzkam, ktoré sú teraz počas lockdownu zatvorené a potrebujú podporiť.To znamená, že dôchodcovia, alebo ich rodinní príslušníci nemôžu 500 Euro minúť ľubovoľne!Ten, kto neverí vakcínam, toho ťažko presvedčiť o tom pol tisícovkou Euro, aby si ich dal vpichnúť. A tu začínajú niektorí naši polodiktátorskí politici ako Šeliga z Kiskovej strany, ktorá láme rekordy v minimálnych preferenčných číslach, preferovať svoje príkazové nápady – povinné očkovanie!To zase odmieta Kollár a preto sa pridal ku Matovičovmu nápadu so slovami: „Presvedčiť ich, nie povinne očkovať!“Matovič s Kollárom sú obaja bohatí podnikatelia, pre ktorých je prvoradý zisk a z toho vznikajú takéto kreatívne nápady ako oblbnúť zákazníkov všelijakými fintami. Dennodenne to absorbujeme do seba z reklám i deklarovanými proforma zľavami až 80%. Nič teda nie je zadarmo. Dokonca aj naša „inteligentná“ ikona Remišová to hodnotí, ako: „Akceptovateľný druh motivácie!“ a to je už čo povedať!Ja mám pre nich o čosi výnosnejší trikový nápad. Zdvihnite odmenu na 1000 Euro za smrť každého dôchodcu. Potom sa ani jeden z nich, ako povedala naša prezidentka Čaputová: „Nebude báť umrieť!“Peniaze budú striktne určené na pohreb a ostrú britvu, ktorou si podrežú žily. Prežiť príjemnú eutanáziu je snom každého chorého a každý dôchodca si bude vedomí toho, že po ňom nezostanú dlhy.Matovič s Kollárom si budú môcť zapisovať do kolónky šetrenia plusové Eurá. A nebude ich málo. Každý mesiac ušetrený dôchodok a každý rok aj jeho valorizácia (od januára iba 1,3 % i napriek dvoj až trojnásobnej inflácii), ďalšie ušetrené peniaze za dotované lieky, liečenie a hospitalizáciu. Uvoľnia sa hromadná doprava a najmä vlaky, na ktorých štát ušetrí. Menej bude aj dotácii na DSSky, ktoré budú poloprázdne a nebude treba stavať a otvárať ďalšie domovy dôchodcov. Nuž, čo účel svätí prostriedky. Možno som Matovičovi osvietil mozgovňu, aby zachránil verejné financie, ktoré sa poriadne prepadli počas jeho vládnutia a ministrovania. Ide len o to, aký bude náš Maťák flexibilne zúfalý. Možno príde ešte na bizarnejší ziskový trikový komplot. Zámerne nepíšem o múdrych myšlienkach, lebo tie naše trnavské indivíduum Katoviča obchádzajú vo vzdialenosti minimálne 1000 km.Žiaľ, motivácia so splatnosťou až po tretej vakcinačnej dávke – teda k polovici budúceho roka sa stretne určite s nevôľou a teda neúspechom. Je to presne tak, ako s jeho všetkými doterajšími nápadmi. Ich charakteristikou je nedomyslenosť. Je to presná charakteristika toho, čo tu zažívame po voľbách po celý čas. Dá sa povedať, že všetko, čo doteraz navrhla, alebo zákonne schválila táto rozhádaná, skôr by bolo adekvátnejšie použiť o písmeno dlhší prívlastok - rozhádzaná vládna koalícia má hlavné atribúty v tom, že si jej predstavitelia stanovili ako hlavné len spustiť valec, ale čo tam potom, že po valcovaní zostanú v betóne a v asfalte vzduchové bubliny, ktoré vytvoria hlboké výmoly.Politička Belousová, ktorá sa po odmlke vracia na politickú scénu, ho vo svojom príspevku v Hlavnom denníku kvôli 500 eurovým príspevkom za očkovanie dôchodcov, nazvala lotrom, hovädom a stelesneným zlom. Niekto s ňou môže súhlasiť a niekto nie. Ja ho skôr pomenujem klasickým vydieračom, nielen vo vzťahu k svojim vo vládnej koalícii, ale aj verejným úplatkárom.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

