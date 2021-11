https://cz.sputniknews.com/20211127/prezident-milos-zeman-opustil-vojenskou-nemocnici-fialu-by-mel-jmenovat-zitra-16660812.html

Prezident Miloš Zeman opustil vojenskou nemocnici, Fialu by měl jmenovat zítra

Prezident Miloš Zeman opustil Ústřední vojenskou nemocnici, kam byl převezen ve čtvrtek večer po zjištění nákazy covid-19, a odjíždí na zámek do Lán. Příštího... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedl zpravodaj ČTK, na místo ho odvezla sanitka. V nemocnici byl prezident bez příznaků nemoci dvě noci, byly mu aplikovány infuze s monoklonálními protilátkami.Prezident Miloš Zeman byl ve čtvrtek večer převezen zpět do Ústřední vojenské nemocnice. Podle informací CNN Prima News se hlava státu nakazila koronavirem. Nemocnici opustil ve čtvrtek ráno i přesto, že mu to lékaři nedoporučovali. V Lánech se o něj měla starat soukromá společnost.Ve čtvrtek večer prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že byl v Lánech prezident pozitivně testován na koronavirus. Ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral pro Seznam Zprávy řekl, že prezident byl testován kvůli rizikovému kontaktu pracovníka z Lán.Připomeňme, že Zeman byl do ÚVN převezen dne 10. října. Zeman trpí chronickým jaterním onemocnění. V posledních týdnech se ale jeho stav lepšil. Ve čtvrtek ráno se rozhodl přemístit na zámek v Lánech, kde se o jeho zdravotní péči měla starat soukromá firma. Dne 14. října během pobytu v nemocnici dostal třetí dávku vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech.Zeman měl v pátek v poledne jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem. V pondělí se měl prostřednictvím videokonference zúčastnit setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny, které se koná v Budapešti. Následně ve stejný den se měl sejít s nominantem na ministra pro místní rozvoj a šéfem Pirátů Ivanem Bartošem. V následujících dnech plánoval schůzky s ostatními kandidáty na ministerská křesla.V Lánech prezident strávil ve čtvrtek jen pár hodin, Fialu tam původně chtěl jmenovat novým premiérem už v pátek. Kancelář prezidenta nyní chystá podobu jmenovací ceremonie, která má odpovídat pravidlům pro izolaci pacientů, u kterých byl covid prokázán. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová totiž v pátek oznámila, že i na prezidenta se vztahují přísná karanténní opatření.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

