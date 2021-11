Primátor Hřib nechápe opatření. Trhovcům slíbil kompenzace

https://cz.sputniknews.com/20211127/primator-hrib-nechape-opatreni-trhovcum-slibil-kompenzace-16656347.html

Pražský primátor Zdeněk Hřib nadále nechápe zákaz pořádání vánočních trhů. Podle něj jsou opatření nehorázná, trhovcům slíbil kompenzace. 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Primátor Hřib ve vysílání CNN Prima NEWS uvedl, že opatření nechápe. Podle něj se měla nařizovat postupně, aby lidé chápali, že se situace komplikuje.Pražský primátor také připomněl, že stánkaři a provozovatelé trhů neustále komunikovali s hygieniky, nebylo jim však naznačeno, že by mohla přijít taková opatření. „A nebylo jim naznačeno, že by měla přijít takto drastická opatření,“ uvedl HřibZároveň zmínil, že nechápe, proč to vláda v demisi nechala dojít tak daleko.Podle něj je celá situace výsledkem chaotického vládnutí Andreje Babiše. Zmínil také, že se nyní snaží, aby stánkaři dostali kompenzace. „Opatření je diskriminační, nadnárodní řetězce si budou v obchodech dál vesele zboží prodávat,“ řekl Hřib.Stejně jako v mnoha jiných městech stánkaři a trhovci zatím nebalí, věří totiž, že se jim podaří své výrobky nějak prodat. Například Most své trhy přejmenoval na farmářské trhy, které nejsou zakázané. Hřib však uvedl, že v Praze na Staroměstském náměstí k takovému kroku sáhnout nelze.Plzeňští trhovci zvažují žalobuVánoční trhy v Plzni letos trvaly pouze čtyři dny. Nové vládní nařízení totiž pořádání vánočních trhů zakazuje, zatímco jiné trhy fungovat mohou. Všichni trhovci museli své stánky na vánočních trzích zabednit v pátek do 18 hodin. V Plzni lidé symbolicky pohřbili trhy svíčkami. Plzeňští trhovci navíc zvažují žalobu.V Plzni bývají jedny z největších adventních trhů v Česku, v celoročním podnikání jsou pro pořadatele a řadu prodejců klíčové. V pátek však museli trhovci nejen v Plzni své stánky zavřít.Provozovateli se nelíbí, že vláda o možnosti takové situace vůbec nevarovala, navíc není spokojený s tím, že obchodní centra budou plná, ale venkovní tržiště je problém.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

