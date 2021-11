https://cz.sputniknews.com/20211127/pripravte-si-linecke-kolacky-uz-s-predstihem-jejich-lehci-a-zdravejsi-verzi-si-okamzite-oblibite-16650899.html

Připravte si linecké koláčky už s předstihem. Jejich lehčí a zdravější verzi si okamžitě oblíbíte

Připravte si linecké koláčky už s předstihem. Jejich lehčí a zdravější verzi si okamžitě oblíbíte

Do Vánoc zůstává přibližně měsíc, ale atmosféru můžete cítit už nejen v obchodních centrech, ale i u vás doma. Křehké, voňavé a doslova se rozplývající na... 27.11.2021

2021-11-27T07:01+0100

2021-11-27T07:01+0100

2021-11-27T07:01+0100

Linecké slepované cukroví dnes patří mezi nejtypičtější vánoční druhy českých domácností.Kořeny jednoho z nejtradičnějších českých vánočních druhů cukroví leží v rakouském Linci, odkud také pochází název lineckého cukroví. To však překvapivě v Linci neznají, jejich variantou jsou Linzer Augen, které jsou oproti české verzi o něco větší. Obojí vychází z lineckého těsta, první zapsané recepty zákusků z lineckého těsta pocházejí už z poloviny 17. století.Za dob Rakousko-Uherska se popularita cukroví z lineckého těsta rozšířila do všech zemí tehdejší monarchie, a skončilo tak i na českých stolech. Nebyli by to však Češi, aby si přípravu neupravili podle sebe, a tím na svět přišlo dodnes oblíbené vánoční cukroví.I když má tato klasika, jejíž původ leží v rakouském městě Linec, jednoduchý recept na přípravu, existuje nespočet variací, jejichž receptura se často dědí z generace na generaci.Ingredience:Postup přípravy:Hladkou mouku, celozrnnou mouku a cukr smícháme dohromady. Přidáme máslo a vypracujeme těsto, které necháme v lednici přibližně hodinu. Těsto rozválíme a vytvarujeme koláčky pomocí formiček.Do poloviny koláčků do středu vykrojíme pomocí malé srdíčkové formy srdíčka nebo jiné tvary podle vlastní představy. Koláčky pečeme přibližně deset minut na 180 stupních. Po vychladnutí potřeme plné koláčky marmeládou a spojíme s koláčky s vykrojeným středem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

