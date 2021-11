https://cz.sputniknews.com/20211127/problem-ceskych-domacnosti-kvuli-krachu-bohemie-energy-nebudou-mit-lide-na-zalohy-16656181.html

Problém českých domácností. Kvůli krachu Bohemie Energy nebudou mít lidé na zálohy

Problém českých domácností. Kvůli krachu Bohemie Energy nebudou mít lidé na zálohy

Z nového průzkumu společnosti NMS Market Research, který se zabýval situací odběratelů po ukončení činnosti dodavatelů energií, vyplývá, že až 28 procent... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že v polovině října činnost ukončila skupina Bohemia Energy, do režimu dodavatele poslední instance se tak dostalo na 900 tisíc klientů. Následně činnost ukončilo několik dalších menších dodavatelů.Z průzkumu vyplývá, že k novým zálohám jsou pesimističtější ženy, 27 procent z nich uvedlo, že dostatek peněz spíš nemá, 11 % uvedlo, že rozhodně nemá. Vyšší výdaje 55 procent bývalých klientů končících dodavatelů pokryje ze svých úspor, 23 % na ně ušetří v jiné části domácích rozpočtů. Ale 18 procent dotázaných nedokázalo říci, z čeho nové zálohy zaplatí.Vláda v reakci na těžkou situaci zareagovala a schválila na listopad a prosinec snížení DPH u energií na nulu. O tomto kroku vlády slyšelo pouze 65 procent dotázaných.Průzkum probíhal od 5. do 14. listopadu v prostředí Českého národního panelu, zúčastnilo se ho 1 228 osob.ČEZ zvyšuje cenu elektřinyEnergetická společnost ČEZ ohlásila další zdražení. Od Nového roku zvýší cenu elektřiny. Zákazníci si tudíž u těch nejběžnějších sazeb připlatí na faktuře v průměru asi o třetinu. Toto zdražení se ale netýká zákazníků, kteří mají cenu zafixovanou. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík uvedl, že důvodem zdražení je růst velkoobchodní ceny elektřiny.Co se týče podrobností, pak samotná cena za spotřebovanou megawatthodinu se například u nejběžnější sazby D02 zdvojnásobí. Doposud za megawatthodinu platili lidé 1 700 korun bez DPH, podle nového sazebníku to bude 3 120 korun. Celkové ceně na faktuře ale pomáhá to, že regulované poplatky zůstávají v tuto chvíli stejné. Energetický regulační úřad během listopadu oznámí jejich výši na příští rok, žádné významné zvýšení ale analytici neočekávají.Klienti s aktivní fixací budou platit stejné ceny jako dosud, ČEZ pro ně má zajištěnou elektřinu a podmínky fixace dodrží.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

