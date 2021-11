https://cz.sputniknews.com/20211127/skupina-27-ruskych-diplomatu-opusti-spojene-staty-30-ledna-16663085.html

Skupina 27 ruských diplomatů opustí Spojené státy 30. ledna

Dvacet sedm ruských diplomatů opustí Spojené státy americké, uvedl velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov.

„Naši diplomaté jsou vyhazováni. Dne 30. ledna nás opustí 27 lidí s rodinami a 30. června jich odejde podobný počet,“ uvedl na youtubovém kanálu Solovjov Live.Podle něj jsou manželkám diplomatů odebírány akreditace a jejich dětem nejsou udělována víza. Antonov to označil za politiku odloučení od rodiny a poznamenal, že USA deklarují opatrný přístup k rodinným tradicím.Přístup USA ke vztahům s Ruskem označil za jednostranný, protože Washington s Moskvou diskutuje pouze o otázkách, které ho zajímají.Antonov zdůraznil, že sankční politika USA se nemění a politici „překrucují“ informace ve svůj prospěch - o nutnosti uvalit nová omezení.V polovině dubna Washington opět rozšířil protiruské sankce a vyhostil deset diplomatů. Rusko reagovalo tím, že USA zařadilo na svůj seznam nikoliv přátelských zemí a mimo jiné zakázalo přijímání Rusů a občanů třetích zemí na svá velvyslanectví. Americká diplomatická mise uvedla, že bude muset výrazně snížit počet svých zaměstnanců, takže nebude schopna poskytovat konzulární služby v plném rozsahu. Od poloviny května nejsou Rusům vydávána neimigrační víza.V červnu, po summitu prezidentů Vladimira Putina a Joea Bidena v Ženevě, Moskva a Washington zahájily kontakty v otázce normalizace provozu velvyslanectví, ale podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se tento proces „zadrhl“ kvůli pokusům USA vyvíjet na Rusko nátlak.Kompenzace za ztrátu přístupu k diplomatickému majetkuRuská federace požaduje po Spojených státech amerických finanční kompenzace za zabavený diplomatický majetek v USA. Účet se přitom vyšplhal až do stovek tisíc dolarů, prohlásil vyslanec velvyslanectví ve Washingtonu Sergej Košelev.V posledních letech se navíc velvyslanectví podle diplomata asi 470x obrátilo na Ministerstvo zahraničí USA s žádostí o povolení návštěvy objektů za účelem jejich inventarizace a kontroly. Nicméně, neúspěšně. „Jsme pravidelně odmítání,“ vysvětlil Košelev.Velvyslanectví je totiž odpovědné za udržování budov v dobrém stavu. V případě, že by došlo k nehodě a došlo by i k poškození budovy nebo sousedních objektů, budou vzneseny nároky vůči ruské straně, poznamenal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

