https://cz.sputniknews.com/20211127/svrcinova-zeman-by-mohl-jmenovat-fialu-z-druhe-mistnosti-nebo-pres-sklenenou-barieru-16662316.html

Svrčinová: Zeman by mohl jmenovat Fialu z druhé místnosti nebo přes skleněnou bariéru

Svrčinová: Zeman by mohl jmenovat Fialu z druhé místnosti nebo přes skleněnou bariéru

Prezident ČR Miloš Zeman měl pozitivní test na covid-19, nehledě na to dnes opustil nemocnici a vrátil se do Lán, kde zítra plánuje jmenovat Petra Fialu do... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T19:06+0100

2021-11-27T19:06+0100

2021-11-27T19:06+0100

česko

miloš zeman

izolace

premiér

petr fiala

koronavirus

pavla svrčinová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/13280592_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_7440d55cc9dc5381ecbe6b070f4e46b9.png

Podle Svrčinové v souladu s pravidly izolace můžou být v kontaktu se Zemanem pouze členové rodiny nebo zdravotníci. Hlavní hygienička dodala, že to, jak bude vypadat jmenování Fialy do funkce, s ní konzultoval šéf středočeské hygienické stanice, který k tomu dostal žádost z prezidentské kanceláře. Hygienička dnes pro ČT uvedla, že jednou z možností je například komunikace prostřednictvím mikrofonu.Svrčinová potvrdila, že platná pravidla platí pro všechny, a kdyby došlo k udělení výjimky, nebylo by to fér vůči ostatním občanům.Téhož názoru je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.Zeman byl propuštěn z nemocnicePrezident Miloš Zeman opustil Ústřední vojenskou nemocnici, kam byl převezen ve čtvrtek večer po zjištění nákazy covid-19.Prezident Miloš Zeman byl ve čtvrtek večer převezen zpět do Ústřední vojenské nemocnice. Podle informací CNN Prima News se hlava státu nakazila koronavirem. Nemocnici opustil ve čtvrtek ráno i přesto, že mu to lékaři nedoporučovali. V Lánech se o něj měla starat soukromá společnost.Ve čtvrtek večer prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že byl v Lánech prezident pozitivně testován na koronavirus. Ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral pro Seznam Zprávy řekl, že prezident byl testován kvůli rizikovému kontaktu pracovníka z Lán.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211127/vojtech-haji-zruseni-trhu-ale-schytal-to-mel-jste-jit-na-black-friday-to-byl-masakr-zaznelo--16661806.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, izolace, premiér, petr fiala, koronavirus, pavla svrčinová