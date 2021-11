https://cz.sputniknews.com/20211127/usa-mohou-omezit-cviceni-v-evrope-aby-se-nehadaly-s-ruskem-16656602.html

USA mohou omezit cvičení v Evropě, aby se nehádaly s Ruskem

USA mohou omezit cvičení v Evropě, aby se nehádaly s Ruskem

Administrativa prezidenta USA Joea Bidena ve světle vzniklého „napětí“ na hranici RF a Ukrajiny uvažuje o několika variantách jednání, včetně možnosti omezení... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T13:08+0100

2021-11-27T13:08+0100

2021-11-27T13:08+0100

svět

usa

nato

rusko

vojenská cvičení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/619/64/6196428_0:15:2000:1140_1920x0_80_0_0_406f2c46fe3724cf7aead6b29fd82534.jpg

Podle této informace projednává americká administrativa jako jednu z možných variant upevňování obranyschopnosti Ukrajiny, včetně zvyšování dodávek vojenského zařízení, mj. systémů protivzdušné obrany. Tato varianta předpokládá rovněž zpřísnění sankcí proti RF.Druhý možný akční plán předpokládá, jak píše deník, „snížení nebezpečí konfrontace s Moskvou, mj. cestou omezení počtu vojenských cvičení v Evropě, která pořádají USA“. Jak se podotýká v článku, tato cvičení vyvolávají i nadále kritiku ze strany RF. Tento plán předpokládá také pozastavení dodávek americké vojenské pomoci Kyjevu.Stupňování hysterieWashington nedokázal přesvědčit členské země EU o tom, že Moskva prý chystá útok na Kyjev, oznámil The Wall Street Journal s odvoláním na dva evropské diplomaty.Jak napsal dříve list The New York Times, představitelé americké rozvědky upozornili spojence, že zbývá jen málo času na to, aby zabránili ruskému „vpádu“ na území Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin označil podobná prohlášení za alarmující.Podle informací od zdrojů poté, co dostali toto upozornění začátkem listopadu, snížili úředníci EU stupeň obav z údajně chystaného útoku.Jak píše The Wall Street Journal, nová informace zvýšila znepokojení, „některé evropské metropole se však stále ještě nepřesvědčily o tom, že Rusko plánuje útok na Ukrajinu“. Neuvádí se, o které země jde. „Analytici západní rozvědky si nadále nejsou jisti tím, jaké jsou reálné záměry Kremlu,“ uvádí se ve zprávě.Jak řekl dříve mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, četná prohlášení a publikace v západních zemích o přípravách vpádu na Ukrajinu nutí k zamyšlení nad tím, že nejsou vyloučeny ani provokace a že tato hysterie je vybičovávána uměle. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov také zdůraznil, že se kyjevský režim pokouší vydávat za oběť ruské agrese a že hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj je ochoten přistoupit na provokace. Putin dříve podotkl, že Rusko nehodlá na nikoho útočit a že ruská hrozba je „výmyslem těch, kdo chtějí vydělávat na své roli předvoje v boji proti Rusku a dostávat za to nějaké bonusy a preference“. Moskva nejednou prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211127/generalni-tajemnik-nato-promluvil-o-svem-prani-zit-ve-svete-bez-jadernych-zbrani-16654116.html

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, nato, rusko, vojenská cvičení