„Už jsem z toho pěkně zoufalá a dost smutná.“ Burešová se podělila o nepříjemnou novinku

Zpěvačka a herečka Eva Burešová se svým příznivcům a fanoušům na sociální síti přiznala, že ji trápí něco, z čeho je už dost zoufalá a smutná. Týká se to totiž... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Burešová publikovala fotku z nahrávacího studia, na které se sice usmívá, avšak její popisek příliš veselý není.Faktem je, že v České republice nálada není příliš veselá. I přes blížící se Vánoce visí pořád ve vzduchu stále vysoké číslo nových případů covidu-19 a opatření, která byla zavedena. Lidé si například v předvánočním čase vánoční trhy neužijí. Kvůli zhoršující se situaci bylo rozhodnuto o jejich zrušení.A jak zareagovali lidé pod zpěvaččiným postem? Fanoušci jí přáli hlavně brzké uzdravení.„Zdraví je důležitější...až Ti bude dobře a budeme moct...užijeme si to všichni,“ vzkázala jí další sledující.Evě přišlo mnoho povzbudivých zpráv. „Evičko, ať je Vám zase brzy co nejlépe, hlavně ať jste brzy zdravá, posíláme spoustu sil a lásky. Máme Vás moc rádi a moc na Vás myslíme, držte se, Evi,“ zaznělo.„Brzké uzdravení! To je nejdůležitější! Přema ať udělá pořádný slepičí vývar, ach jooo, no tak snad se všichni brzy uvidíme! Brzy se uzdravte Evi! Těšíme se na vás strašně moc, ale zdraví je nejdůležitější! Držte se a pevné zdraví!“ uvedla další uživatelka.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

