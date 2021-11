https://cz.sputniknews.com/20211127/ve-veku-91-let-zemrel-autor-muzikalu-west-side-story-16654553.html

Ve věku 91 let zemřel autor muzikálu West Side Story

Ve věku 91 let zemřel autor muzikálu West Side Story

Americký skladatel Stephen Sondheim, „jeden z titánů skladatelství v dějinách Broadway“ a držitel cen Oscar, Grammy a Tony, zemřel ve věku 91 let. Informuje o... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle Pappase smrt Sondheima byla náhlou. Skladatel ještě včera oslavoval Den díkůvzdání spolu s kamarády. Stephen Sondheim je autorem 20 originálních muzikálů, včetně Into the Woods a Sweeney Todd. Také napsal texty k muzikálu West Side Story.Sondheim byl držitelem cen Grammy a Tony. Oscar obdržela jeho píseň Sooner or Later, kterou zpívala Madona ve filmu Dick Tracy.V roce 2015 americký prezident Barack Obama udělil skladateli Prezidentskou medaili svobody.Smrt Mikise TheodorakiseV září ve věku 96 let zemřel světoznámý řecký skladatel Mikis Theodorakis.Podle informací médií byl skladatel dlouhou dobu nemocný a v posledních dnech se jeho zdravotní stav značně zhoršil.Mikis Theodorakis pracoval ve všech žánrech: opera, symfonická hudba, balet, církevní sbor, divadelní představení, kino a národní píseň.Mezi nejznámějšími díly řeckého skladatele je Sirtaki z filmu Řek Zorba. Jeho písně zpívali nejslavnější zpěváci a skupiny, například Beatles a Édith Piaf.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

