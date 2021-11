https://cz.sputniknews.com/20211127/vedci-zjistili-proc-je-antarktida-pokryta-ledem-16657873.html

Vědci zjistili, proč je Antarktida pokrytá ledem

Mezinárodní tým vědců z Tasmánie, Velké Británie, Nizozemska a Norska odhalil příčinu globálního ochlazení před 34 miliony let, které vedlo ke vzniku silné... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T22:48+0100

2021-11-27T22:48+0100

2021-11-27T22:48+0100

Podle studie hrál v tomto procesu hlavní roli nejen pokles koncentrace oxidu uhličitého v zemské atmosféře, ale také tektonické změny, které ovlivnily cirkulaci mořské vody v Jižním oceánu.Tradičně se předpokládá, že změna teplého klimatu na chladné na počátku kenozoika (před 52 až 34 miliony let) byla způsobena kritickým snížením obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Tyto zásadní změny, které určily stav moderního klimatu Země, vedly ke snížení průměrné povrchové teploty celé planety, rozšíření kontinentálních ledovců v Antarktidě a vzniku izolovaného ekosystému antarktického mořského ledu.Vědci se však přou o to, jakou roli mohlo hrát klesání mořského dna, které otevřelo Drakeův průliv v Jižním oceánu mezi Antarktidou a Jižní Amerikou a Tasmánský průchod - vody mezi Austrálií a Antarktidou. Vznikl tak cirkumpolární antarktický proud, který obtéká Antarktidu a prochází všemi poledníky. Tento proud mohl působit jako tepelný izolátor a zabránit ohřívání Antarktidy. Moderní oceánské modely však nepotvrzují, že by k přenosu tepla k břehům Antarktidy vůbec docházelo, a proto proud neměl na ochlazování jižního pólu žádný vliv.Model oceánuV nové práci vědci vyvinuli model oceánu s vyšším rozlišením než předchozí modely, který přesně reprodukoval topografii dna ve starověku a prokázal, že tektonika skutečně hrála důležitou roli při reorganizaci přenosu tepla v Jižním oceánu. Kdyby byl byť jen jeden ze zmíněných průlivů hluboký méně než 300 m, mořská cirkulace by přenášela teplou vodu k břehům Antarktidy. Když mořské dno kleslo hlouběji než 300 metrů, cirkulace prudce zeslábly, což způsobilo ochlazení povrchových vod o 2-5 stupňů Celsia.Vědci upozorňují, že pokles hladiny oxidu uhličitého byl pravděpodobně rozhodujícím faktorem pro růst ledového příkrovu Antarktidy. Podnebí Jižního oceánu však ovlivňovaly také tektonické procesy, které mohly stanovit prahové hodnoty koncentrací CO2, pod nimiž docházelo k zalednění kontinentu. Autoři článku proto uzavírají, že při budoucích studiích citlivosti klimatu na skleníkové plyny je třeba zohlednit tektoniku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

