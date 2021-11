https://cz.sputniknews.com/20211127/velvyslanci-ruska-a-ciny-zamitli-myslenku-summitu-za-demokracii-pod-zastitou-usa-16655096.html

Velvyslanci Ruska a Číny zamítli myšlenku „Summitu za demokracii" pod záštitou USA

Velvyslanci Ruska a Číny zamítli myšlenku „Summitu za demokracii“ pod záštitou USA

27.11.2021

„Tento zjevný plod mentality z dob studené války vyvolá ideologickou konfrontaci a rozdělení ve světě a vytvoří nové „dělicí čáry“. Podobná tendence je v rozporu s rozvojem současného světa. Zabránit formování globální polycentrické architektury se nedá, může to ale zkomplikovat objektivní proces. Čína a Rusko kategoricky zamítají podobný krok,“ uvádí se v článku.Šéfové diplomatických misí Ruska a Číny ve Washingtonu vyzvali rovněž ostatní země, „aby se dobře staraly o vlastní věci a nekritizovaly shovívavě jiné“.„Nikdo by neměl mít strach o demokracii v Rusku a Číně. Některé zahraniční vlády by se měly raději zamyslet nad sebou, co se děje u nich doma. Copak je to svoboda, kdy se různé mítinky v jejich zemích rozhánějí gumovými projektily a slzným plynem? Nevypadá to na svobodu“, podotkli velvyslanci.Zdůraznili, že demokracie není prerogativou nějaké jedné země ani skupiny zemí. Je to „univerzální právo všech národů“, připomněli diplomaté.„Může se realizovat různými způsoby a ani jeden model se nehodí pro všechny země. Jeho uplatnění v té či oné zemi záleží na tom, jestli odpovídá jejím realitám, současnému trendu, jestli napomáhá hospodářskému rozvoji, sociální stabilitě a pokroku a také zlepšení života lidí,“ dodali velvyslanci.Jménem Moskvy a Pekingu vyzvali jiné země, aby nechaly „diplomacie založené na hodnotách“, která provokuje rozdělení a konfrontaci ve světě; aby praktikovaly vzájemnou úctu a vzájemně výhodnou spolupráci v mezinárodních vztazích a usilovaly o harmonickou koexistenci zemí s různými sociálními systémy, ideologií, dějinami, kulturami a úrovněmi rozvoje.USA dříve na „Summit za demokracii“ naplánovaný na 9. a 10. prosince pozvaly 110 zemí, nepozvaly však Rusko a Čínu. Přitom je na seznamu pozvaných Tchaj-wan, který USA spolu s jinými zeměmi pokládají formálně za součást „jedné Číny“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

