Vojtěch hájí zrušení trhů, ale schytal to. „Měl jste jít na Black Friday, to byl masakr,“ zaznělo

Adam Vojtěch ve svém příspěvku na sociální síti uvádí, že celá střední Evropa prožívá jednu z největších vln šíření koronaviru, což je spojeno s náporem na nemocnice. Podle něj se však s podobným problémem potýká nejen Česko, ale také Německo, Holandsko, Belgie, Slovensko nebo Rakousko.Argumentuje tím, že vánoční trhy nejsou jenom místem prodeje, ale především místem setkání celých skupin lidí, přátel a rodin.„A to je právě to, co je problém. I když se jedná o akci pod širým nebem, tak tam lidé nedodržují základní opatření, jako jsou rozestupy a ochrana dýchacích cest,“ dodává.Vysvětluje, že vláda také omezila fungování obchodních center. Nefungují food courty, provádí se dezinfekce a je potřeba nosit respirátory. Podle něj je ale situace na vánočních trzích nekontrolovatelná. Vojtěch se totiž bojí o nemocnice.Dále vysvětluje, že tato opatření přijímá opravdu nerad, nevidí ale jinou cestu.„Věřte mi, že tato opatření dělám opravdu s velmi těžkým srdcem a hrozně nerad. I já jsem se totiž těšil na klidné Vánoce a příjemný advent. Ale v době, kdy máme přes 20 tisíc nakažených denně a lékaři mají plné ruce práce, to nelze udělat jinak,” doplnil.Dodal, že Česko není jediné, kde dochází k rušení vánočních trhů, německý ministr zdravotnictví Jens Spahn také vyzval ke zrušení vánočních trhů. Došlo k tomu i v Drážďanech.Tento proslov ale uživatele moc nepřesvědčil, ti už mají různých zákazů plné zuby, navíc podle nich nemají žádný smysl.„Pochopení?? Po roční kampani a masáži očkujte se, ať se neopakuje situace z loňské zimy? Jsme opět tam, kde jsme byli. Ne, pochopení já už opravdu nemám. Vzali jste nejen dětem Vánoce, rodinám a přátelům opět doporučujete, aby se nesetkávali. Zrušili jste stánkařům možnost vydělat po loňské zpackané sezóně, na velké řetězce si netroufáte. Žádné vaše dotace, ne že byste s nějakými opravdu trefnými přicházeli, nenahradí to, co je tu zničeno. Vaše opatření nejste schopni dodržet ani vy sami, co chcete po druhých??“ rozčiluje se jedna ze sledujících.Lidem se nelíbí, že vláda každý rok najde nějakého viníka, proč se situace zhoršuje, navíc rušení akcí lidem nemůže zabránit v tom, aby se scházeli.„Loni za plné nemocnice mohlo to, že se v létě zrušily roušky, letos neočkovaní. Tipy, kdo za to bude moct příští rok? Jinak se lidi samozřejmě scházejí doma a po garážích,“ míní další uživatelka.„Zakázat vánoční jarmark na čerstvém vzduchu dva dny před zahájením, v pátek jste měl jít do Makra na Black Friday, to byl masakr, ale tohle je v pořádku,“ uvedl další.Našli se však i takoví, kteří s Vojtěchem souhlasí.„Každý rozumný člověk to pochopil, je mi moc líto lidí, co zemřou a nemůžou za to, díky těmto debilům, co si myslí, že jsou hrdinové,“ říká další uživatelka.Aktuální epidemická situaceJak vyplývá z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, v pátek přibylo 20 315 nově potvrzených nákaz covidem-19, je to o desetinu méně než před týdnem. V pátek laboratoře provedly 90 200 PCR testů, zhruba o 1 300 méně než před týdnem. Počet antigenních testů klesl téměř o dvě třetiny.V nemocnicích je 6 169 lidí s covidem-19. Ve vážném stavu je 924 pacientů. Nemocnice po celé České republice omezují ostatní péči. Na svém čtvrtečním jednání vláda rozhodla vyhlásit nouzový stav na území celé ČR. Na něj naváže zpřísnění koronavirových opatření.Ministr zdravotnictví oznámil, že hromadné akce budou od pátku omezeny na maximálně 100 osob. Jedná se o sportovní akce, plesy, oslavy či večírky. Na kulturních představeních, sportovních utkáních, vzdělávacích akcích bude nově limit 1000 lidí. Nadále platí, že musejí být očkovaní nebo po prodělání nemoci. Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních apod. v čase mezi 22. hodinou a 4. hodinou a 59. minutou. Zakazuje se provoz vánočních trhů s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Dále nebude možné konzumovat alkohol venku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

