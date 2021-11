https://cz.sputniknews.com/20211127/zimni-mesice-prinaseji-nedostatek-vitaminu-d-ale-tyto-obohacene-potraviny-vam-pomohou-ho-prekonat-16650111.html

Zimní měsíce přinášejí nedostatek vitaminu D, ale tyto obohacené potraviny vám pomohou ho překonat

Zimní měsíce přinášejí nedostatek vitaminu D, ale tyto obohacené potraviny vám pomohou ho překonat

Riziko nedostatku vitaminu D se zvyšuje během zimních měsíců, což často způsobuje problémy imunitnímu systému. Existuje však řada potravin, které mohou pomoci... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-27T06:39+0100

2021-11-27T06:39+0100

2021-11-27T06:39+0100

zdraví

potraviny

jídlo

snídaně

nedostatek

vitamín d

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/16649603_0:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_9a481793b948f26758155f3d6e00d9b4.jpg

Vitamin D je často označován jako „vitamin slunečního svitu“, protože ho pokožka přirozeně produkuje v reakci na sluneční ultrafialové paprsky B (UVB). Nicméně, jak síla UVB paprsků ze slunce během zimy v Česku klesá, lidé se možná budou muset obrátit na jídlo jako zdroje vitamínu.Přestože se vitamin D přirozeně vyskytuje v řadě potravin, vědci a výrobci potravin nacházejí ještě více způsobů, jak zabalit základní živiny do potravin. Ty jsou známé jako obohacené potraviny, které mají zlepšit výživu a přidat zdravotní výhody.Vitamin D se přidává do řady potravin, od snídaňových nápojů po zeleninu. Je však důležité zkontrolovat nutriční údaje potravin, které kupujete, protože ne všechny značky obohacují své potraviny vitamínem D.Zde je pět obohacených potravin, které by mohly letos v zimě snížit riziko vzniku nedostatku vitaminu D.Některé značky pomerančového džusuPomerančový džus je často uváděn jako dobrý zdroj vitaminu C, ale díky procesu obohacování nyní mnoho značek balí snídaňový nápoj plný zdravých hladin vitaminu D.Množství vitamínu D se liší v závislosti na značce. V některých případech však jedna sklenička (237 ml) obohaceného pomerančového džusu se snídaní může přinést až 100 IU vitamínu D.Ujistěte se, že jste vybrali přírodní pomerančový džus, který neobsahuje konzervační látky, přísady ani přidaný cukr.HoubyNěkteří výrobci stále častěji obohacují houby vitamínem D.Většina hub obvykle neobsahuje vitamín D, protože se pěstují ve tmě, ale někteří dodavatelé začali vystavovat své houby UV záření, aby produkovali „houby s vitamínem D“.Některé snídaňové cereálieAčkoli některé snídaňové cereálie jsou notoricky známé tím, že jsou nezdravým způsobem, jak začít den, některé obohacené pokrmy s nízkým obsahem cukru mohou přinést další nutriční posílení.Populární značky včetně Quaker Oats, Kellogg's Special K a Multi-Grain Cheerios jsou obohaceny vitamínem D.V roce 2018 společnost Kellogg's navýšila obsah vitaminu D v mnoha svých cereáliích tak, aby zahrnoval až polovinu doporučeného denního příjmu pro dospělé.Nutriční kvasnicové vločkyNutriční drožďové vločky jsou vyrobeny z deaktivované formy droždí plného vitamínů, minerálů a živin.Často se používají ve veganské kuchyni a lze jimi posypat pokrmy nebo použít k ochucení.Podle doktorky Butlerové „výživné“ kvasnicové vločky Marigold Super Engevita s vitamínem D a B12 jsou „snadným způsobem, jak zvýšit příjem, protože pětigramová porce obsahuje polovinu denní potřeby“.Některé tofuTofu je skvělým zdrojem vitamínu D, zejména pro ty, kteří nemohou získat svůj denní příjem z živočišných produktů.Množství vitaminu D v tofu se bude lišit v závislosti na značce. Obecně však lze říci, že 300 g obohaceného surového tofu obsahuje 120 IU vitaminu D.Tofu je také skvělým zdrojem bílkovin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210110/chutna-a-zdrava-vecere-co-bychom-si-meli-davat-na-zahrati-a-lepsi-spanek-13039038.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, jídlo, snídaně, nedostatek, vitamín d