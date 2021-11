https://cz.sputniknews.com/20211127/zkouska-pro-kate-middletonovou-neuverite-co-podle-protokolu-musi-vevodkyne-delat-16661492.html

Zkouška pro Kate Middletonovou? Neuvěříte, co podle protokolu musí vévodkyně dělat

Kate Middletonová patří sice k nejvýše postaveným členům královské rodiny, ale ani ona není ušetřena mnohdy bizarních pravidel, které jsou v královské rodině... 27.11.2021, Sputnik Česká republika

Zatímco obvykle se od mladších očekává, že se budou klanět starším, pravidla stanovená královskou rodinou mohou v tomto moderním světě znít poněkud zvláštně.Je sice známo, že princ George, princezna Charlotte a princ Louis se brzy mají začít klanět své prababičce, královně, ale zajímavé je, že technicky vzato se jim má klanět jejich matka Kate. Podle bizarních pravidel se má Kate klanět všem přímým členům královské pokrevní linie, protože se do rodiny přivdala. To by se týkalo i jejích tří dětí, stejně jako například princezen Beatrice a Eugenie.Další podivná mezera v protokolu však znamená, že toto pravidlo může být zrušeno, když je se svým manželem, princem Williamem. Když vévodkyni z Cambridge doprovází její manžel, princ William, vztahuje se jeho hodnost i na ni.Ačkoli by se Kate technicky vzato musela svým nejmenším poklonit, je nepravděpodobné, že by tak dělala, a až se stane princ William králem, bude jediným členem rodiny, kterému se má poklonit.Meghan Markleová o královské etiketě hovořila také v rozhovoru s Oprah Winfreyovou, který se konal na začátku tohoto roku. Aby vévodkyni ze Sussexu připravila na setkání s královnou, pomáhala Sarah, vévodkyně z Yorku, bývalé herečce s etiketou.„Myslela jsem si, že se to skutečně děje venku, myslela jsem si, že je to součást fanfár. Nemyslela jsem si, že to je to, co se děje uvnitř. A řekla jsem: Je to přece tvá babička. A Harry řekl: Je to královna,“ řekla.Zákazy pro KatePřívrženci britské královské rodiny chválí Kate za důstojnost, se kterou vykonává své povinnosti. Její život se může zdát jako pohádka, ale existuje řada specifických omezení, které musí dodržovat. Poněvadž královna Alžběta II. nemá ráda sacharidy, neobjevují se na stolech členů královské rodiny brambory. Přišla o ně také vévodkyně z Cambridge, která prý má velmi ráda pastu. Královská pravidla zakazují také měkkýše, poněvadž mohou být příčinou potravinové otravy.Kate Middletonová je povinna se vyhýbat náhodnému dotyku cizích lidí. Nesmí rovněž uléhat k spánku dřív než královna. Bývalý osobní tajemník královny sir William Heseltine říkal, že pro princeznu Dianu byly dlouhé večery v paláci skutečnou agonií. Omlouvala se a šla spát. Její chování bylo považováno za špatné.Členové královské rodiny mají zakázáno dělat selfie a poskytovat autogramy z obavy, že jejich podpis bude padělán. Kate smí přijímat dárky, ale jenom královna rozhoduje, jestli si je smí ponechat, anebo ne.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

