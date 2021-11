https://cz.sputniknews.com/20211128/belorusko-vyhostilo-novinare-cnn-prima-news-16663913.html

Bělorusko vyhostilo novináře CNN Prima News

Bělorusko vyhostilo novináře CNN Prima News

Pokus o zmapování cesty běženců na bělorusko-polskou hranici měl pro české novináře jepičí život. Běloruští pohraničníci je do své země nevpustili a po... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Štáb televize CNN Prima NEWS si podle svých slov chtěl vyzkoušet migrační cestu vedoucí z Blízkého východu přes Bělorusko k polské hranici. Jak ale konstatuje televize, pro reportérku Darju Stomatovou a jejího kameramana cesta „skončila hned po přistání letadla v Minsku“.Důvod, proč nesmí čeští novináři do země, pohraničníci neuvedli. Pokusy dovolat se na běloruské ministerstvo zahraničí, které mělo vyřizovat jejich akreditaci, byly neúspěšné. Telefon nikdo nebral.Po zadržení byli čeští novináři eskortováni do tranzitní zóny, kde strávili noc „ve speciální budce“. Pětice pohraničníků, která je tam doprovázela, se ale k nim údajně chovala dobře.„Dokonce nám dali housky a lahve s vodou,“ poznamenala Stomatová.V zadržovací místnosti na letišti čeští novináři strávili celkem 15 hodin a pak se opět mohli vrátit zpátky do Turecka, odkud přiletěli.Ostatně to není jediný incident s českými novináři na polsko-běloruské hranici. Minulý týden polští novináři na hranici napadli tři fotoreportéry, mezi kterými byl i Čech Martin Divíšek, který pracuje pro agenturu European Pressphoto Agency a po dohodě se zaměstnavatelem odmítl celou věc komentovat.Press Cluv Polska po útoku na novináře uvedla, že novináři dokumentovali přítomnost polské armády u obce Wiejki, přitom se představili a upozornili, že budou pořizovat snímky. Následně při zpáteční cestě je ale lidé v uniformách vytáhli z auta a škubali jimi a používali vulgarismy. Novináři museli svléct bundy, následně je spoutali a nechali tak až do příjezdu policie. Kromě toho jim prohledali vůz a paměťové karty fotoaparátů.Polský ministr obrany Mariusz Błaszczak jednání vojáků pochválil. „Dostali ode mě ocenění. V jistém smyslu jsem je za jejich čin pochválil,“ řekl ministr.Připomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Evropská unie a NATO z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

