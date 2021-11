Čaputová si myslí, že ČR má už novou vládu. „Pro Zuzu je to mimo rozlišovací schopnost,“ zní reakce

„Bylo by to krásné a hlavně potřeba, ale zatím byl jmenován pouze premiér. Na vládu si budeme muset minimálně 14 dní počkat, protože pan prezident se ve své izolaci cítí osamocený, a tak by si teď chtěl hlavně povídat. Má spoustu času...“ opravil ji další uživatel, ale neodpustil si rýpnutí do Zemana.