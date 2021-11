https://cz.sputniknews.com/20211128/experti-prozradili-nejradioaktivnejsi-ovoce-16667773.html

Experti prozradili nejradioaktivnější ovoce

Banány v sobě skrývají jisté nebezpečí kvůli obsahu radioaktivního prvku. V článku pro WeChat o tom napsali vědci z Pekingské univerzity aeronautiky a... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Výzkumníci uvedli, že kromě obyčejného neškodného kalia obsahuje toto ovoce jeho izotop, kalium-40, zdroj ionizujícího záření, které negativně působí na zdraví.Nicméně je jeho dávka v banánech nepovažována za velkou. „Dávka radiace z jednoho snědeného banánu činí asi 0,0778 microsivertu. Je to nicotné číslo. Pro srovnání uvedeme, že počítačová tomografie hrudníku se rovná 70 tisícům banánů,“ píše se v článku.K měření radioaktivity toho nebo jiného zdroje používají vědci často takzvaný banánový ekvivalent. Maximálně přípustný vliv jaderných elektráren se například rovná konzumaci 2,5 tisíce banánů ročně, smrtelnou dávkou bude asi 35 milionů banánů.Odborníci na závěr připomněli, že radioaktivní záření obklopuje lidi všude, zvlášť při rentgenovém vyšetřování a počítačové tomografii, a také při kouření, protože polonium-210 a olovo-210 obsažené v tabáku jsou mnohem nebezpečnější než banány.Kdo by se měl určitě vzdát banánů?Odbornice na výživu Alena Stěpanovová dříve Sputniku sdělila, čím jsou banány dobré pro zdraví, a kdo by je měl vyškrtnout ze svého jídelníčku.„Zralé banány mají dost velký glykemický index, což znamená, že se hladina cukru v krvi rychle zvedá po konzumaci tohoto ovoce. Banány rovněž nedoporučují při odolnosti vůči inzulínu a při cukrovce,“ řekla odbornice.Také poznamenala, že konzumace banánů by měla být omezena kvůli obsahu sacharidů při průjmu nebo syndromu podrážděných střev.Odbornice na výživu také dodala, že pro lidi bez uvedených chorob jsou banány užitečné. „Banány jsou zdrojem tryptofanu, předchůdce serotoninu (hormonu štěstí). Banány obsahují inulin, jeden z druhů rozpustné vlákniny, což se příznivě projevuje na stolici. Rozpustná vláknina je také prebiotikum, tedy „potrava“ pro naše bakterie, které obývají mikrobiom střev,“ řekla Stěpanovová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

