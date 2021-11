Fiala poděkoval zdravotníkům a vyzval k očkování. Nová vláda by mohla být v polovině prosince

„Věřím, že se v brzké době dočkáme jmenování celé vlády. Oceňuji to, že i v této těžké situaci, kdy má prezident covid a je v izolaci, se hledá způsob, jak by mohly proběhnout jeho rozhovory s jednotlivými kandidáty na ministry. Pak se ještě jednou setkám s prezidentem já, celé to nějak uzavřeme a předpokládám, že v polovině prosince by mohla být jmenována celá vláda. To je realistické,” uvedl Fiala.